Rıdvan Dilmen Karagümrük Fenerbahçe maçı sonrası canlı yayında çılgına döndü! "Bu formayı hezimete uğrattı"

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a 4-2 mağlup olarak yarışta büyük yara alan Fenerbahçe, 28. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Sarı-Lacivertliler rakibi karşısında 1-0 geriye düşse de karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, zirve inadını sürdürdü. Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Sarı-lacivertliler, ligin bitmesine 10 hafta kala şampiyonluk umutlarını diri tutmayı hedefliyor.

Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen TV 8,5 ekranlarında mücadeleyi değerlendirirken, Jorge Jesus'a tavsiyelerde bulundu.

ARDA GÜLER SÖZLERİ...

Fatih Karagümrük deplasmanına ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci'yi eleştiren Rıdvan Dilmen, Arda Güler'in daha fazla şans bulması gerektiğini savundu. Arda'nın henüz 18 yaşında olmasına rağmen sahada şov yaptığını aktaran Dilmen, "Kayserispor maçında oynattın, Karagümrük maçında niye başlatmadın. Kaybedeceğin bir şey yok artık. Moralsiz bir İrfan Can varken, ileridekiler de formsuzken Arda'yı neden oynatmıyorsun? Arda'nın oynaması için geç bile kalındı artık. Benim elimde anahtar var ama kullanmıyorum."

"İRFAN CAN'I OYNATMA"

"Hatta önümüzdeki hafta İrfan Can'ı da oynatma. Artık demoralize olacak daha fazla. Anormal fizik olarak geridedir Arda, yavaş yavaş yedire yedire oynatırsın. Bu oyuncu artık aldı formayı çıkarma artık oradan." ifadelerini kullandı.

"HALA KREDİSİ VAR AMA..."

Öte yandan Jorge Jesus'un taraftarda hala kredisi olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, "Artık Jorge Jesus'un burada tek başına bir patron olmadığını hissetmesi lazım. Sorgulanması lazım. 'Jesus istifa' duymadık bugüne kadar. Jesus, uzun yıllardır olmayan iki hezimete (Galatasaray ve Beşiktaş mağlubiyetleri) uğrattı bu formayı." dedi.

