SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Rıdvan Dilmen Karagümrük Fenerbahçe maçı sonrası canlı yayında çılgına döndü! "Bu formayı hezimete uğrattı"

Rıdvan Dilmen Karagümrük Fenerbahçe maçı sonrası canlı yayında çılgına döndü! "Bu formayı hezimete uğrattı"

11.04.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 28'inci haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 28'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Pirlo'nun ekibi Karagümrük ile karşılaşırken, Sarı-Lacivertliler 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte detaylar...

Rıdvan Dilmen Karagümrük Fenerbahçe maçı sonrası canlı yayında çılgına döndü! "Bu formayı hezimete uğrattı"

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a 4-2 mağlup olarak yarışta büyük yara alan Fenerbahçe, 28. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Sarı-Lacivertliler rakibi karşısında 1-0 geriye düşse de karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, zirve inadını sürdürdü. Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Sarı-lacivertliler, ligin bitmesine 10 hafta kala şampiyonluk umutlarını diri tutmayı hedefliyor.

Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen TV 8,5 ekranlarında mücadeleyi değerlendirirken, Jorge Jesus'a tavsiyelerde bulundu.

ARDA GÜLER SÖZLERİ...

6431d07186b24718f49f768d (2)

Fatih Karagümrük deplasmanına ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci'yi eleştiren Rıdvan Dilmen, Arda Güler'in daha fazla şans bulması gerektiğini savundu. Arda'nın henüz 18 yaşında olmasına rağmen sahada şov yaptığını aktaran Dilmen, "Kayserispor maçında oynattın, Karagümrük maçında niye başlatmadın. Kaybedeceğin bir şey yok artık. Moralsiz bir İrfan Can varken, ileridekiler de formsuzken Arda'yı neden oynatmıyorsun? Arda'nın oynaması için geç bile kalındı artık. Benim elimde anahtar var ama kullanmıyorum."

"İRFAN CAN'I OYNATMA"

odatv_image_103__f95b23cc9a684c (1)

"Hatta önümüzdeki hafta İrfan Can'ı da oynatma. Artık demoralize olacak daha fazla. Anormal fizik olarak geridedir Arda, yavaş yavaş yedire yedire oynatırsın. Bu oyuncu artık aldı formayı çıkarma artık oradan." ifadelerini kullandı.

"HALA KREDİSİ VAR AMA..."

0 (2)

Öte yandan Jorge Jesus'un taraftarda hala kredisi olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, "Artık Jorge Jesus'un burada tek başına bir patron olmadığını hissetmesi lazım. Sorgulanması lazım. 'Jesus istifa' duymadık bugüne kadar. Jesus, uzun yıllardır olmayan iki hezimete (Galatasaray ve Beşiktaş mağlubiyetleri) uğrattı bu formayı." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu sözler çok konuşulur! "Fenerbahçe Jesus'a rağmen kazandı"Bu sözler çok konuşulur! "Fenerbahçe Jesus'a rağmen kazandı"
Fenerbahçe'de 5 maça çıkabilmişti! Portekiz'de şov yapıyor...Fenerbahçe'de 5 maça çıkabilmişti! Portekiz'de şov yapıyor...
Yönetimden bunu istedi! İşte Jesus'un yeni sözleşmesiYönetimden bunu istedi! İşte Jesus'un yeni sözleşmesi
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen son dakika Jorge Jesus fenerbahçe karagümrük Süper Lig ligi erden süper li iyet da, son dü

En Çok Okunan Haberler

Darphane'den madeni para kararı! 1 TL ve 50 kuruşlar artık…

Darphane'den madeni para kararı! 1 TL ve 50 kuruşlar artık…

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Fenerbahçe kazandı, puan durumu alev aldı!

Fenerbahçe kazandı, puan durumu alev aldı!

Jesus'un göz bebeği rekor imzayla ayrılıyor! Tamı tamına 524 milyon TL...

Jesus'un göz bebeği rekor imzayla ayrılıyor! Tamı tamına 524 milyon TL...

Karagümrük - Fenerbahçe maçının henüz 4. dakikasında olay!

Karagümrük - Fenerbahçe maçının henüz 4. dakikasında olay!

Okan Buruk'tan şaşırtan Gomis kararı!

Okan Buruk'tan şaşırtan Gomis kararı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kimse inanmıyor ama o bir kamyon şoförü! Müstehcen pozları ile...

Kimse inanmıyor ama o bir kamyon şoförü! Müstehcen pozları ile...

Öğretmenleri rol yaptığını düşündü! 5 yaşındaki çocuk vefat etti

Öğretmenleri rol yaptığını düşündü! 5 yaşındaki çocuk vefat etti

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.