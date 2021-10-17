Rıdvan Dilmen: Kural tanımaz bir hakem gördük

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği mücadeleyi TRT Spor ekranlarında değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri...

"TRABZONSPOR GÜÇLÜ KULÜP"

Trabzonspor 21 maçtır kaybetmiyor, bu güçlü olduğunu gösteriyor. Trabzonspor, bu ligin en güçlü kulüplerinden ve takımlarından biri. Güçlü kulübün yanına güçlü takımı da kurdular. Başarılı bir teknik direktörü var. Ne ilk kez yendi Fenerbahçe'yi ne de son kez yendi. 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe, güçlü Trabzonspor'un yenmesi normaldir.

"PEREIRA'YI KUTLARIM"

Pereira son bölümde Sosa, Crespo ve Gustavo ile orta sahada 1 puana oynadı, bütün doğruları yaptı. Kazanırken farklı yorum yapan Rıdvan Dilmen olarak, Pereira'nın kazanmak için çıkardığı bir takım vardı ve bari 1 puan alalım diye değişiklikleri yapan bir teknik adam vardı. Kazanmak için çıkardığı ilk 11'den dolayı kutlarım ve oyunun devamında 1 puana razı bir oyun şablonu için de ayrıca kutlarım.

"KAZANMA AMAÇLI BAŞLADILAR"

Trabzonspor maça çıkarken, Berat dışında hücumcular ile çıktı. İki takım teknik direktörü berabere razı olmayacak şekilde başladı. Oyunun devamında kazanma amaçlı devam ettiler.

"SARI KART DOĞRU DEĞİL"

Fenerbahçe çok şık bir vuruşla beklediği golü buldu. Golü bulduktan sonra Trabzonspor hafiften gelmeye başlarken, Mesut ayağının içiyle vurdu, kaleci kurtardı. Trabzonspor hücumunda Kim bir çekti, ikincide çekti, kaleye doğru gittiği için sarı kart gösterdi. Sonra Djaniny girerken biraz önde kaldı, yüzde 55 bana göre faul, tartışmalı bir faul. Ben sarı kartın doğru olmadığını düşünenlerdenim. Trabzonspor gibi iyi futbolculardan kurulu bir takımdan ondan sonra en fazla 1 puan alabilirsiniz ki frikik de gol oldu. Devrenin sonuna kadar Trabzonspor üstünlüğü vardı, 2. yarıda Trabzonspor durgun başladı.

"KORKAKLIK DEĞİL BU"

Fenerbahçe hocası, oyuncuların yorulduğunu gördü. Mesut ve Rossi hayatında gelmediği kadar geriye gelmeye çalıştı, Valencia da kora kor mücadeleden yoruldu, uzun yoldan geldi. Hoca doğru bir şey yaptı, Tisserand'ı merkeze çekti. Gustavo, Sosa ve Crespo ile 3 ön libero oynadı. Korkaklık değil bu, yüzde 100 doğru.

"FENERBAHÇE TARAFTARI ÜZÜLMESİN"

Aslında Fenerbahçe çok pozisyon vermedi 75-80'e kadar. Fenerbahçeli taraftarlar hiçbir şekilde üzülmesin, takım ellerinden gelen her şeyi, teknik direktör dahil yaptı. Yenilebilirler.

"DERS ÇIKARMAK GEREKİYOR"

Fenerbahçe bu haftaya kadar çok ciddi bir rakiple karşılaşmadı. Derbi oynamadı, eli ayağı biraz düzgün Başakşehir'e kaybetti. Trabzonspor gibi, Alanyaspor maçı gibi, Beşiktaş ve Galatasaray maçları daha olmadı. İş sertleşince, takımlar sertleşince, Fenerbahçe'nin zoraki kazandığı 2-1'lik maçlardan ders çıkarması gerekiyor.

"NEDEN 4-2-3-1?"

Ben niye 4-2-3-1 diyorum, Giresunspor maçı için demiyorum, Trabzonspor maçı için söylüyorum.

"BAKASETAS EN İYİSİ"

Bakasetas diye her eve lazım bir oyuncu var. Şu anda Türkiye Ligi'nin en iyi oyuncusu, en formda oyuncusu. Taraftar inanmış, kulüp inanmış. Güçlü bir kulüp. 6 kez şampiyon olmuş bir Anadolu kulübünden bahsediyoruz.

"YANLIŞ SARI KARTLA BİTTİ"

10 gündür MHK üzerindeki baskı, baskı, baskı... Ali Şansalan da insan, hakem olarak etkilenmeme ihtimali yok. Bu maçı hakem üzerinden yürütmemek lazım demagojisini yapmam. Maç, hakemin verdiği yanlış sarı kartla bitti. Ali Şansalan zaten öyle bir depar attı ki Usain Bolt'u geçerdi. Nwakaeme'ye 30 saniye suratına itiraz ederken kart göstermedi, kafa gitti. Ali Şansalan niye sarı kartla attı, niye penaltı demiyorum. Kural tanımayan hakem, sarı kart da verir, penaltı da verir.

"KURALLARI TANIMIYORSUN"

Kafan kırmızı kartta kalıyorsa, Valencia'ya kart gösteremiyorsan, Nwakaeme'ye gösteremeyip aynısını Gustavo'ya gösteriyorsan... Bakasetas reklam panolarını tekmeledi, sarı kart gördü mü? Hakem penaltı verebilir, faul de verebilir, ikinci sarıyı da verebilir, eyvallah ama sen hakem olarak VAR'a giderken 50 metre kalesinden gelen oyuncuya kart vermezsen, verdikleri seminerdeki kuralları tanımıyorsun. 9 hakem bıraksın dediler değil mi, bir korkuttular, bakın 3-1.

"KİM AĞLIYORSA O KAZANIYOR"

Saha dışı faktörlerin sahaya girdiği bir ülkede yaşıyoruz. Kim ağlarsa, o kazanıyor bu ligde. Fenerbahçe'de belki Ali bey, Erol Bilecik olayları yumuşak paylaşan insandır. Dünyanın hiçbir yerinde faul verdin, buna sarı kart veremezsin.

"KOLAY ATILAMADIĞINI GÖSTERMELİ"

Bu maçtan bağımsız söylüyorum, Fenerbahçe formatını değiştirmeli. Fenerbahçe çok ortalama maçlardan çıktı, zor bir döneme girdi. Fenerbahçe, camia ve başkan seviyesinde çok kolay atılamayacak bir kulüp olduğunu da göstermeli. Fenerbahçe sessiz kalabilir ama çıkınca çok fena çıkar. Adaletli devam etsin süreç.

"SERDAR TATLI'NIN YANLIŞ ATAMASI YOK"

Maç sırasında eski hakem, yeni hakem fark etmez, hepsi mesaj atıyor. 'Seni yaktılar' diyor, 'Bize mesaj geldi' diyor, birileri otelde toplanıyor, 'Bu 9 hakemi istemiyoruz' diyor. İstedikleri gibi atama istiyorlar. Serdar Tatlı'nın hatalı atamaları var ama yanlış ataması yok. Ne federasyon başkanı, ne kulüplerin istediğini yapmıyor.

