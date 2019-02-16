Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal'a cevap!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 22. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Rıdvan Dilmen karşılaşmayı NTV'de yayınlanan "%100 Futbol" programında yorumladı.
İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...
"Bu maçı bu hale getiren kaleci Ertaç oldu. 5-1 bitecek maç 2-1 bitti. Çok önemli kurtarışlar yaptı. Rakip de 10 kişi olunca ve gol gelince Yeni Malatyaspor risk aldı. 11'e 11 iken Yeni Malatyaspor oyun üstünlüğünü aldığı anlar oldu ama pozisyon üstünlüğü yine Beşiktaş'taydı.
ERSUN YANAL 'ADAYIZ' DEDİ AMA RAKİP BEŞİKTAŞ
Ersun Yanal 'adayız' dedi ama şu anda ligin ikinci yarısının lideri olmaya aday takımı Beşiktaş. Erzurumspor'la berabere kalmasına rağmen bu böyle. Beşiktaş 1-1'e yakalanmadan maçı koparabilirdi."
"LJAJIC BONSERVİSİMİ ALIN DİYE BAĞIRIYOR"
"Önümüzdeki hafta Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi var. Ljajic'in yokluğu çok büyük eksiklik. Formda bir oyuncu ve moralli. Ljajic 'bonservisimi alın' diye bağırıyor. Güveni de yerine geldi. Çok değerli bir takıma karşı çok değerli bir 3 puan aldı Beşiktaş. Anadolu'da puanlar aslanın ağzında."
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