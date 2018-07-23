Rıdvan Dilmen: Mesut Özil'e Almanya'da haksızlık yapıldı!

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de her pazartesi yayınlan Spor'un Not Defteri programında Tuğba Dural'a Mesut Özil olayını ve gündemi değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları; Mesut Özil'e Almanya'da haksızlık yapıldı. Sadece Mesut Özil'e değil, Avrupa'nın genel görüntüsü bu. Sadece Mesut üzerinden ve Almanya üzerinden gidecek olursak, bu dar alanda kalır. Genel sosyolojik bir problem bu. "AHLAKSIZLIK! AFRİKALILAR'A MUZ GÖSTERİYORLAR" Lukaku da aynı sorunları yaşıyor, bunu Emek Ege anlattı bana. 'Başarılı olduğumuz zaman Belçikalıyız, olamazsak göçmeniz' deniyor. Fransa'da da durum aynı. Bu ahlaksızlık, Afrikalılara muz gösteriyorlar. Bu işler Türkiye'de olmaz. "AURELIO'YU MEHMET OLARAK GÖRDÜK" Marco Aurelio gibi bir isim Milli Takım'da oynadı. Sonuna kadar onu Mehmet olarak gördük, Marco olarak görmedik. Almanya, Fransa, Belçika gibi ülkelerde ırkçılık son yıllarda artıyor ve başarı ile başarısızlığa göre durum sertleşiyor. "IRKÇI SİYASETÇİLER BU BOYUTA GETİRİYOR" Belki çok zengin olmayabiliriz ama biz güçlü bir ülkeyiz. Lukaku'ya Kongo Cumhuriyeti destek olamayabilir ama biz öyle bir ülke değiliz. Almanya'nın her yaş milli takım kategorilerinde bizim en az 3-4 oyuncumuz var. Biz zamanında Mesut'a milli takım tercihi nedeniyle tepki göstermedik. Bizi yendikleri maçta da bize gol attı. Tabii ki atacaktır, Almanlar bu görüntüyü görseler, Mesut'a haksızlık yaptıklarını fark edecekler. Bunu tüm Almanlar yapmıyor, ırkçı siyasetçiler, işi bu boyuta getiriyor.

Almanların bir bölümü istese de istemese de, Mesut Özil, Dünya Kupası kaldırmış kadroda o da var. Mesut Özil'in siyasi konu yapılması yanlış. Bakın, Başakşehir'in stadında tüm dinler için ibadet yerleri yapıldı, Türkiye böyle bir ülke. Yeni yapılan diğer statlarda da bunlar olacak. "MESUT ÖZİL, ASLA SİYASET KONUŞMAZ" Mesut'un annesi Türk, ülkesinin lideri gelmiş ve futbolu da sevdiği için oturup sohbet ediyorlar. Bafetimbi Gomis ile de aynı sohbetleri oldu. Gomis'in 15 Temmuz paylaşımı da var. Mesut ile Cumhurbaşkanımız asla siyaset konuşmaz. "BEN DE ALMANYA'YI SEÇERDİM..." Radyoda dinledim, Almanya'da yaşayan Türklere ve kendimize haksızlık yapıyoruz. "Almanya'ya git. İki tane park edilmeyecek yer varsa, “Aaa bunlar Türklerdir” deniliyor." Bu tarz söylemlerimiz var. Almanya'da bir tek futbolcu çıkmıyor. Doktor da çıkıyor, akademisyen de. Bazen bu konuda komplekslerde giriyoruz. Bundan sonra olacaklar önemli. Omurgalı bir duruş ortaya koyan bir kardeşimiz var. Ben de Mesut olsaydım o dönem Almanya'yı tercih ederdim. Çünkü kariyerini düşünmüştü.

"İLKAY İLE TELEFONLA KONUŞTUM" Mesut diyor ki; "Türk ve Müslüman olduğum için bunlar yapıldı", bu bir kriz haline geldi. İlkay Gündoğan ile de konuştum, bu işlerden etkilenmemesi gerektiğini söyledim. Mesut Özil, 2010'dan sonra daha fazla Türkiye ile ilişkiler kurdu ve daha fazla bizden biri olarak kendini görmeye başladı. Bizim kanımızı taşıyan bir insan ama biz ona Alman Milli Takımı için saygı gösterdik. Şimdi bizim İlkay Gündoğan'ı koruma zamanımız. Almanya'da federasyon, spor bakanı susuyor. Bunu siyasi olaya sokmamalıyız. Mesut Özil, 2014 Dünya Kupası'ndan önce de Cumhurbaşkanımız ile görüştü. Ver o zaman kaldırdığı kupayı. İlkay Gündoğan'a destek olmalıyız, 'Sen de bırak' gibi şeyler dememeliyiz. Mesut Özil'e Angela Merkel sahip çıkmalı. "HOENESS ATLAMIŞ SAZAN GİBİ" Hoeness hemen atlamış oradan sazan gibi. Mesut gibi oyunculara teşekkür etmeleri gerekir. Bayern Münih'in Başkanı Hoeness, "Nihayet kabus sona erdi. Mesut, son ikili mücadelesini 2014 Dünya Kupası'ndan önce kazanmıştı. Şimdi kendisini ve berbat performansını o fotoğrafın arkasına saklıyor. Mesut, sadece San Marino'ya karşı parlayan bir yıldız. Mesut'un yokluğunda milli takım daha iyi olacaktır." demiş ama çok büyük bir kesim ona katılmıyordur.