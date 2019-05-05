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Rıdvan Dilmen: Orada rakip oyuncu perdeliyor topu, göremiyorsun

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 05.05.2019 13:56 | Son Güncelleme

Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının 90 dakikasını NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen: Orada rakip oyuncu perdeliyor topu, göremiyorsun

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, VAR kararlarının damga vurduğu maçta Kasımpaşa'yı 3-1 yendi, 7.5 aylık deplasman galibiyeti hasretini sonlandırdı. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Fenerbahçe'nin Isla ile bulduğu golde verilen ofsayt kararını yorumlayan Dilmen, "Kasımpaşa ligin en çok gol yiyen takımı. Harun, Soldado'ya topu atıyor ama santra olsun diye atıyor. Fenerbahçeliler adına zor bir sezon. Gol atıyorsun bakıyorlar. Gol atıyorsun, bakıyorlar, vermiyorlar. Teknik adam adına da zor. Dünyada kırmızı-mavi çizgi kullanana tek ülkeyiz. Dünyanın her yerinde tek çizgi. Hasan Ali'nin orta yapma anını nereden gördünüz, nasıl çizdiniz? Orada rakip oyuncu perdeliyor topu, göremiyorsun." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE 44-46 ARASINDA PUAN TOPLAR"

Fenerbahçe'nin haklı bir galibiyet aldığını ifade eden Dilmen, ''Bu yıl 2. deplasman galibiyeti Fenerbahçe'nin. Konyaspor ve Kasımpaşa. 3 tane maçı göz önüne alacak olursak Alanyaspor maçında gamsız bir takım. Trabzon maçında iyi mücadele eden bir takım. Bugün istekli ve bol pozisyonlu bir Fenerbahçe izledik. Haklı bir galibiyet. 3 attı bir o kadar da pozisyonlar buldu. Bundan sonraki kalan maçları kazansa 30 puan tutturmuş olacak Fenerbahçe. 44-46 arasında puan toplar diye düşünüyorum. Fenerbahçe artık düşme potasının üstüne çıkıp gelecek sezon projelerine odaklanmalı. Fenerbahçeli oyuncuların konsantrasyonu üst düzeydi. Bu önemli.'' ifadelerini kullandı.

"VEYSEL'İN POZİSYONU BANA GÖRE KIRMIZIYA YAKIN"

''Veysel'in pozisyonu bana göre kırmızıya yakın.'' diyen ünlü futbol adamı, ''Ben görsem atardım. Kasımpaşalı oyuncuların zaten çift sarı karttan atılmaması da enteresan. 5-6 oyuncu sarı kart gördü. Kasımpaşa'nın lige havlu attığını da görebiliyoruz.'' diye konuştu.

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Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa Fenerbahçe rıdvan dilmen

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