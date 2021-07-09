SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Rıdvan Dilmen, Pereira'nın felsefesini açıkladı

Rıdvan Dilmen, Pereira'nın felsefesini açıkladı

09.07.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira hakkında Mesut Özil ile yaptığı konuşmayı açıkladı.

Rıdvan Dilmen, Pereira'nın felsefesini açıkladı

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Vakt-i Fener projesi için FB TV'de düzenlediği lansman gecesine telefonla bağlanarak teknik direktör Vitor Pereira hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

1

"PEREIRA'YI MERAK ETTİM, MESUT ÖZİL İLE KONUŞTUM"

"Mesut Özil ile telefon konuşması yaptım. 'Hoca nasıl?' diye merak ettim. 'Çok kısa dönem oldu ama en azından felsefesine bizi ikna etti' dedi. Topu rakipten bir an önce almak için çok kişiyle pres yaptırıyormuş. Mutlu oldum. Topun rakipte fazla kalmaması felsefesinin oyuncuların beynine yerleştirildiğini hissettim. Taraftarlarımız da bu felsefeye bayılır. Sabırlı bir şekilde şampiyonluk mücadelesine girecek olan takımımıza sonsuz başarılar diliyorum."

2

ALİ KOÇ'TAN VAKT-İ FENER PROJESİ AÇIKLAMASI

"Vakt-i Fener eseri 7 bin 480 fotoğraftan oluşuyor. Eserin kalbinde Ulu Önder Atatürk'ün Fenerbahçe logosuyla birleştirilmiş bir çalışma var. Hedeflediğimiz satışlar gerçekleşirse, proje belki bu yaz bir transfere katkı sağlayacak. Atamızın hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın onun yolundan yürüdüğü önemlidir. Tarihsel olarak baktığımızda; belgeler ve ziyaretler, Ulu Önderimizin Fenerbahçe'ye başka bir bakış açısı ve sempatisi olduğunu gösteriyor. Kendisi defterimize de yazdı."

(FUTBOL ARENA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere finaldeİngiltere finalde
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
'Şampiyonluk yaşamak istiyorum''Şampiyonluk yaşamak istiyorum'
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil Vitor Pereira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
sevgili dilmen pereiranın nasıl bir felsefesi olduğunu bilmiyormuymuş kahvedeki iddaa oynayan gençler bile biliyor mesuta sormaya ne gerek var :D
rıdvan sende açıklasana bu sene hıcal uluç sezonu diye
Kızdığım nokta şu; Madem böyle bir felsefen vardı, ilk geldiğin zaman neden uygulamadın? Neden maçta elinde kahveyle oturduğun yerde kalakaldın?

En Çok Okunan Haberler

Otellerde yer kalmayınca böyle uyudular

Otellerde yer kalmayınca böyle uyudular

Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak

Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Adana Demirspor'dan bir sürpriz daha

Adana Demirspor'dan bir sürpriz daha

G.Saray'ın yıldızı Falcao'ya talip çıktı

G.Saray'ın yıldızı Falcao'ya talip çıktı

G.Saray yıldız isimle masada

G.Saray yıldız isimle masada

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

F.Bahçe'den Dzeko'ya inanılmaz teklif

F.Bahçe'den Dzeko'ya inanılmaz teklif

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Beşiktaş ve Galatasaray'dan transfer açıklaması

Beşiktaş ve Galatasaray'dan transfer açıklaması

İşte Gökhan Gönül'ün yeni takımı!

İşte Gökhan Gönül'ün yeni takımı!

İşte Rachid Ghezzal transferinde son durum!

İşte Rachid Ghezzal transferinde son durum!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.