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Rıdvan Dilmen: Selçuk bağırıyor, Volkan bağırıyor... Hangisi antrenör?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.12.2020 21:39 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin bu mağlubiyetlere rağmen 3. sırada olmasının Süper Lig'in kalitesizliğinden kaynaklandığını belirten Dilmen, "Gaziantep "aman aman" oynamadı ama maçı kazanmayı da hak ettiler. Selçuk bağırıyor, Volkan bağırıyor... Hangisi antrenör? Kimin antrenör olduğu belli olmayan bir ortam var. Takım havlu atmış... " yorumunu yaptı.

Rıdvan Dilmen: Selçuk bağırıyor, Volkan bağırıyor... Hangisi antrenör?

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesini yorumladı.

Rıdvan Dilmen'in NTV'deki "Yüzde 100 Futbol" programındaki değerlendirmeleri şu şekilde:

İlk golde Altay olsaydı yemeyebilirdi ama Oytun'dan önce söylenmesi gereken çok şey var. Tek pozisyonu var Fenerbahçe'nin. 'Bu nasıl kaçtı?' diyeceğin bir pozisyon yok. Yabancı biri gelse, hangi takımın hangi renkte olduğunu bilmese 'Sarılı takım lig ikincisiymiş' der sonra da gider. Gaziantep'in fizik kalitesi yüksek. Türkiye'de savunmada 3'lü oynayan tek takım. Oyunun her dakikasında maçın içindeler. Mutlaka atlet bir forvet alıyorlar. Kayode Sivas'a gitti, başka atlet forvet aldılar.

Fenerbahçe'de istek ve arzu var gibi gözükse de, oyuncuların güveni kaybolmuş. Hakem de iyi maç yönetiyor. Penaltı doğru, sarı kart da çıkabilirdi. Fenerbahçe'nin neresi doğru ki... diye düşünüyorum. İşin tuhaf tarafı Gustavo da artık takıma uymaya başladı. Fenerbahçe'nin sağ ve sol ön ile forveti belli değil.

23 puanla 3. sırada. Bu haliyle şampiyonluk adayıdır ama küme düşmemeye oynadığı sezon kadar mutsuzdur taraftar...

Fenerbahçe kazansa liderle eşit, berabere kalsa da 24 puanda ve 2. olacaktı. Bu Fenerbahçe 6 haftada 4 mağlubiyet aldı. Bu ne biçim lig? Bu Türk futbolunun sorunu... Erol hoca gönderilse belki, "Ben üçüncüydüm, Galatasaray'la eşittim, Beşiktaş'ın önündeydim" diyecek. Ama o iş öyle değil... Bu Türk futbolunun kötülüğüdür. Gaziantep "aman aman" oynamadı ama maçı kazanmayı da hak ettiler. Selçuk bağırıyor, Volkan bağırıyor... Hangisi antrenör? Kimin antrenör olduğu belli olmayan bir ortam var. Takımın yediği gollere bak... Konya, Malatya, Beşiktaş... Takım havlu atmış...

Mert Hakan ne oynadı? Sahanın en çok koşan oyuncusu belki.. İcraat yok...

3-4 oyuncuyu kadro dışı bırakacaksın. Erol Hoca'ya da sağ ol diyeceksin.

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