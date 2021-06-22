SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Rıdvan Dilmen Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'la anlaşamadığını açıkladı

Rıdvan Dilmen Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'la anlaşamadığını açıkladı

22.06.2021 02:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş 'a 2 kupa kazandıran Sergen Yalçın'ın sözleşme imzalamayacağını açıkladı.

Rıdvan Dilmen Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'la anlaşamadığını açıkladı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile anlaşamadığını duyurdu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Dilmen şu ifadelere yer verdi:

"Haber sitelerini okuyunca şok oldum! Sergen Yalçın Bjk yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek yazıyor! Hemen Sergen Yalçın hocamızı (kardeşimi) aradım! Haftada birkaç kez görüşüyordum! Süreç uzadıkça hergün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, 'Yazabilirsin Hocam' dedi. 'Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım' dedi! Ben yine de; BJK Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya gelmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! BJK - Sergen Yalçın kopması beni FB ’li bir futbol adamı olarak üzdü! Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım."

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan ve sezon sonunda Kara Kartal'a 1 lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu getiren Sergen Yalçın ile görüşmeler lig bittikten sonra olumlu ilerlemedi. Her geçen zaman aradaki iplerin daha da gerildiği ortam da yöneticilerin başka teknik direktör adaylarıyla görüşmesi ve sürecin uzaması Sergen Yalçın-Beşiktaş birlikteliğinin sonlanmasına sebep oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladıBeşiktaş yeni transferini resmen açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Rıdvan Dilmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Güncel koronavirüs verileri açıklandı! İşte son durum

Güncel koronavirüs verileri açıklandı! İşte son durum

Yüzyılın transferi gerçek mi oluyor?

Yüzyılın transferi gerçek mi oluyor?

Şenol Güneş için olay iddia!

Şenol Güneş için olay iddia!

Turnuvayı sallayan eskort skandalı

Turnuvayı sallayan eskort skandalı

Cimbom ateşi yaktı! Geri mi dönüyor?

Cimbom ateşi yaktı! Geri mi dönüyor?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi!

Lottie Moss ünlü futbolcuyu ifşa etti

Lottie Moss ünlü futbolcuyu ifşa etti

CANLI | Galatasaray'da yeni başkan belli oluyor

CANLI | Galatasaray'da yeni başkan belli oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.