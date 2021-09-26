Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in en iyisini açıkladı

Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Tecrübeli yorumcu Rıdvan Dilmen, ligimizin en iyi savunma oyuncusunu açıkladı.
Ligin en iyi stoperini açıklayan Dilmen, "Fenerbahçe'nin çok güçlü bir savunması var. Aldıkları Kim Min-Jae tartışmasız Süper Lig'in en iyi stoperi. Szalai de çok iyi ama Kim çalım yemiyor, sürati, kuvveti. Savunma oyuncusunda olabilecek her şeye sahip. Topla da inanılmaz hızlı, rakip kaleye kadar gidiyor. Çok doğru ve isabetli bir transfer." dedi.
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