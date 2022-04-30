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Rıdvan Dilmen, Trabzonspor maçında bir pozisyon için sıkıntılı dedi!

30.04.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Antalyaspor maçının devre arasında açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un heyecanlı olduğunu dile getiren Dilmen, bordo-mavili ekibin golü erken bulmasının işlerine geldiğini ifade etti. Karşılaşmanın 1-1 bitmesinin sürpriz olmadığını söyleyen Dilmen, "Maç 1-1 biterse sürpriz olmaz. Trabzonsporlu futbolcular baskı kuramıyor. 80'e kadar 1-0 gitse diye bekliyor. Bir pozisyonda da hakem sıkıntılı bir karar verdi." dedi.

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor maçında bir pozisyon için sıkıntılı dedi!

Trabzonspor'un Antalyaspor karşısında çıktığı şampiyonluk maçında Rıdvan Dilmen yorumlarda bulundu. Bordo-mavili ekibin şampiyon olacağını söyleyen Dilmen, flaş ifadeler kullanarak devre arasında açıklamalar yaptı.

"SIKINTILI BİR KARAR VERDİ"

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Dilmen, "Maç 1-1 biterse sürpriz olmaz. Trabzonsporlu futbolcular baskı kuramıyor. 80'e kadar 1-0 gitse diye bekliyor. Bir pozisyonda da hakem sıkıntılı bir karar verdi. Cornelius'un bir pozisyonunda bence ofsayt değildi. Orada oynatabilirdi ama bayrağı kaldırdı. Bence o sıkıntılı bir karar. Gol bile olabilirdi." dedi.


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Rıdvan Dilmen Antalyaspor Trabzonspor
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