Rıdvan Dilmen, Trabzonspor maçında bir pozisyon için sıkıntılı dedi!

Trabzonspor'un Antalyaspor karşısında çıktığı şampiyonluk maçında Rıdvan Dilmen yorumlarda bulundu. Bordo-mavili ekibin şampiyon olacağını söyleyen Dilmen, flaş ifadeler kullanarak devre arasında açıklamalar yaptı.

"SIKINTILI BİR KARAR VERDİ"

Dilmen, "Maç 1-1 biterse sürpriz olmaz. Trabzonsporlu futbolcular baskı kuramıyor. 80'e kadar 1-0 gitse diye bekliyor. Bir pozisyonda da hakem sıkıntılı bir karar verdi. Cornelius'un bir pozisyonunda bence ofsayt değildi. Orada oynatabilirdi ama bayrağı kaldırdı. Bence o sıkıntılı bir karar. Gol bile olabilirdi." dedi.



