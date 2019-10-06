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Rıdvan Dilmen, UEFA Teknik Komitesi'ne seçildi

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 06.10.2019 10:33 | Son Güncelleme

Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen'e büyük gurur... Dilmen, dünyaca ünlü eski futbolcular Luis Figo, Kakha Kaladze, Dejan Savicevic gibi efsanevi isimlerin de yer aldığı UEFA Teknik Komitesi'ne seçildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin ve Türk Milli Takımı'nın efsanevi futbolcusu Rıdvan Dilmen'e büyük gurur. Ünlü futbol adamı Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ardından NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında UEFA Teknik Komitesi'ne seçildiğini açıkladı.

Kendisinden daha öncesi CV istendiğini belirten ünlü yorumcu, olumlu geri dönüş yapıldığını ifade etti. UEFA Teknik Komitesi'nde dünyaca ünlü eski efsane futbolcular Luis Figo, Kakha Kaladze, Dejan Savicevic gibi isimler de yer alıyor.

YORUMCULUĞA DEVAM EDECEK Mİ?

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan Dilmen'in Teknik Komite'ye seçilmesinin ardından akıllara 'Rıdvan Dilmen yorumculuğa devam edecek mi?' sorusu geldi. Henüz konu ile ilgili geniş bir açıklama yapmayan Dilmen'in NTV ekranlarında devam etmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kakha Kaladze Dejan Savicevic Rıdvan Dilmen

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