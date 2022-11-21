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Rıdvan Yılmaz'ın hocasını kovdular! 'Rangers'ta Vitor Pereira dönemi başlıyor' iddiası...

21.11.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya ekibi Rangers'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi. Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın da formasını giydiği Rangers'ta yeni teknik direktörün kim olacağı ise merakla bekleniyor. Son olarak Fenerbahçe ve Corinthians'ı çalıştıran Vitor Pereira'nın kısa süre içerisinde İskoçya'ya giderek Rangers yetkilileriyle görüşeceği iddia edildi.

Rıdvan Yılmaz'ın hocasını kovdular! 'Rangers'ta Vitor Pereira dönemi başlıyor' iddiası...

İskoçya ekibi Rangers'ta Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayırıldığını doğruluyoruz." denildi. Açıklamada, "Ne yazık ki son aylardaki sonuçlar ve performanslar beklentileri karşılamadı ve yönetim kurulu bugün onun sözleşmesinin feshedilmesine karar verdi. Yeni teknik direktör arayışları sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

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Kasım 2021'de görevi devralan Hollandalı teknik adam, takımını UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı ve geçen sezon İskoç Kupası'nı kaldırdı.

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Futbolculuk döneminde Hollanda'nın Feyenoord, İspanya'nın Barcelona ve İngiltere'nin Arsenal takımlarında top koşturan Van Bronckhorst, 1998-2001 yıllarında Rangers forması giymişti.

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Teknik direktörlüğe Feyenoord'da başlayan ve 2016-2017 sezonunda takımını lig şampiyonluğuna ulaştıran Hollandalı çalıştırıcı, daha önce Çin'in Guangzhou R&F ekibinde görev yapmıştı.

VITOR PEREIRA İDDİASI

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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya ekibi Corinthians'ın yolunu tutan teknik direktör Vitor Pereira, sözleşmesini tamamlamasının ardından takıma veda etti ve boşa çıktı.

Brezilya'dan ayrılan Portekizli çalıştırıcının, Giovanni van Bronckhorst'u gönderen Rangers'ın ilk adayı olduğu iddia edildi.

Tecrübeli teknik direktörün kısa süre içerisinde İskoçya'ya giderek Rangers ile görüşeceği öne sürüldü.

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