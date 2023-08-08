Riera'nın imza törenini basmışlardı! Galatasaray Olimpija maçı öncesi 'Yeşil Ejderhalar' uyarısı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında deplasmanda Sloven ekibi Olimpija Ljubljana il karşılaşacak olan Galatasaray rövanş öncesi rakibi karşısında avantaj arayacak.
Play-off turuna kalarak gruplara yükselmek isteyen temsilcimiz saha dışında da üstünlüğü eline almak isterken, maç için Ljubjana'ya gidecek Galatasaray taraftarlarına Yeşil Ejderhalar uyarısı yapıldı.
Yapılan uyarıda oldukça fanatik olan Sloven ekibinin taraftarlarının olay çıkarabileceklerine dikkat çekilidi. Yeşil Ejderhalar geçen sezon Albert Riera'nın imza törenini basmış İspanyol teknik direktörü tehdit etmişlerdi.