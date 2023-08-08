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Riera'nın imza törenini basmışlardı! Galatasaray Olimpija maçı öncesi 'Yeşil Ejderhalar' uyarısı

08.08.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçı öncesi Sloven ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, taraftara karşılaşma öncesi 'Yeşil Ejderhalar' uyarısı yapıldı. İşte detaylar...

Riera'nın imza törenini basmışlardı! Galatasaray Olimpija maçı öncesi 'Yeşil Ejderhalar' uyarısı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında deplasmanda Sloven ekibi Olimpija Ljubljana il karşılaşacak olan Galatasaray rövanş öncesi rakibi karşısında avantaj arayacak.

'YEŞİL EJDERHALAR' UYARISI

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Play-off turuna kalarak gruplara yükselmek isteyen temsilcimiz saha dışında da üstünlüğü eline almak isterken, maç için Ljubjana'ya gidecek Galatasaray taraftarlarına Yeşil Ejderhalar uyarısı yapıldı.

"RIERA'NIN İMZA TÖRENİNİ BASMIŞLARDI"

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Yapılan uyarıda oldukça fanatik olan Sloven ekibinin taraftarlarının olay çıkarabileceklerine dikkat çekilidi. Yeşil Ejderhalar geçen sezon Albert Riera'nın imza törenini basmış İspanyol teknik direktörü tehdit etmişlerdi.

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