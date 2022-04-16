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Rihanna aldatıldı mı? Rihanna sevgilisi ASAP Rocky kimdir? Rihanna hamile mi, kaç çocuğu var?

16.04.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya magazin gündemini sarsan olayda Rihanna aldatıldı mı? Rihanna sevgilisi ASAP Rocky kimdir? Bir bebek bekleyen dünyaca ünlü yıldız Rihanna ile ASAP Rocky ilişkisi aldatma iddialarıyla sarsıldı. ASAP Rocky'nin hamile sevgilisi ünlü ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile aldattığı öne sürülmüştü. Peki, Rihanna aldatıldı mı, hamile mi, kaç çocuğu var? Rihanna sevgilisi ASAP Rocky kimdir?

Rihanna aldatıldı mı? Rihanna sevgilisi ASAP Rocky kimdir? Rihanna hamile mi, kaç çocuğu var?

Rihanna aldatıldı mı? Rihanna sevgilisi ASAP Rocky kimdir? Rihanna hamile mi, kaç çocuğu var? Hamile olan Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky ile ilişki yaşadığı ileri sürülen ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi konuyla ilgili açıklama yaptı. 34 yaşındaki Muaddi'nin yaptığı açıklamanın ardından Rihanna aldatıldı mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki; ASAP Rocky kimdir?

RİHANNA ALDATILDI MI?

Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre; ünlü rapçi ile ilk bebeklerini kucağına almaya hazırlanan Rihanna, sevgilisi tarafından aldatıldı.

AÇIKLAMA GELDİ

Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky ile ilişki yaşadığı öne sürülen tasarımcı Amina Muaddi, konuya ilişkin bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

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Muaddi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sosyal medyada bu kadar hızla yayılan asılsız bir yalanın; bir yanıtı ya da açıklamayı hak etmediğine inandım her zaman. Özellikle de bu kadar 'aşağılık' olanların. Başlangıçta böylesine kötü niyetle uydurulan bir dedikodunun, ciddiye alınmaması gerektiğini düşündüm. Ama öyle bir toplumda yaşıyoruz ki insanlar gerçek olup olmadığına bakmaksızın her konu hakkında çok hızlı bir şekilde konuşuyor."

Muaddi konu sözlerini şöyle sürdürdü: "Konuşmak zorunda hissettim, çünkü bu sadece bana değil büyük saygı ve sevgi duyduğum insanlara da yönelik." Muaddi, Rihanna'nın güzel ve iddialı giysileriyle hamilelik dönemini yaşamaya devam ettiğini, kendisinin de işine geri döndüğünü belirtti.

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ASAP ROCKY KİMDİR?

Asıl adı Rakim Nakache Mayers olan sanatçı, sahne adı olarak ASAP Rocky'i kullanmaktadır. 8 Ekim 1988 yılında doğmuştur. New York'un Harlem mahallesinde dünyaya gelmiştir. Gençliğini Harlem'de geçiren Asap Rocky'nin takma adındaki Asap de Harlem'deki A$AP Mob adlı hip hop oluşumundan gelmektedir.

İlk müzik aktivitesi olarak LiveLoveA$AP'i çıkaran Rocky, kitlelerden büyük beğeni kazandı. Ekim 2011'de 3 milyon dolarlık Sony ile anlaşma imzaladı. İlk albümü LongLiveASAP'i 2013 yılında çıkardı. Kendisi Dope ve Monster filmlerinde de rol almıştır. Asap Rocky'nin diğer albümleri At Long. Last. ASAP ve Testing'dir.

ASAP ROCKY RİHANNA'YI ALDATTI MI?

2 yıldır birlikte olduğu Rihanna'yı Amina Muaddi ile aldatan Asap Rocky, iddialara göre Rihanna Asap Rocky'nin aldattığına tanıklık etmiş.


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Rihanna
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