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Rihanna'dan annelik itirafı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 14.06.2019 09:28 | Son Güncelleme

Milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile birliktelik yaşayan ünlü şarkıcı Rihanna'dan annelik itirafı geldi. Rihanna, "Şu hayatta anne olmayı her şeyden çok istiyorum” dedi.

Rihanna'dan annelik itirafı

Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, Interview dergisine konuştu. 31 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, özel hayatıyla ilgili konuştu.

“Sevgilimi öğrenmek istiyorsanız, onu Google’lamayı deneyin” şeklinde konuşan Rihanna, “Aşık hissediyor musunuz?” sorusuna “Elbette, ona aşığım” yanıtını verdi.

İki yıldır birlikte olduğu Suudi iş insanı Hassan Jameel ile evlilik planı yapmadıklarını belirtti.

Ünlü şarkıcı, “Bunu yalnızca Tanrı bilir. Biz plan yaparız, o da güler, öyle değil mi? Ama şu hayatta anne olmayı her şeyden çok istiyorum” dedi.

Yeni albüm çalışmalarından da bahseden şarkıcı, “Keşke bu işi birden bire yapabilsek, şu sıralar çok eğlenceli bir süreçteyiz" diye konuştu.

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