Rihanna'dan flaş karar! Johnny Depp iç çamaşırı markasının...

Amber Heard ile yaşadığı uzun ve zorlu davanın kazananı olan ABD'li oyuncu Johnny Depp, yeni bir sektöre atılıyor. Ünlü oyuncu, Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın iç giyim markası Savage X Fenty’nin defilesinde modellik yapacak.

MARKANIN İLK ERKEK MODELİ

Markanın erkekler için tasarlanan koleksiyonu için podyumda yürüyecek olan oyuncu, markanın ilk erkek model yüzü olacak.

Kasım ayında gerçekleşecek olacak 40 dakikalık Savage X Fenty şovda Depp’in yanı sıra Cara Delevingne, Irina Shayk, Taraji P Henson, Sheryl Lee Ralph, Winston Duke, Marsai Martin, Anitta ve Burna Bo gibi ünlü isimler de yer alacak.