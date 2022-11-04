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Rihanna'dan flaş karar! Johnny Depp iç çamaşırı markasının...

04.11.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davasıyla uzun bir süre gündemden düşmeyen ABD’li oyuncu Johnny Depp bomba bir karar verdi. Depp ünlü şarkıcı Rihanna’nın iç giyim markasının defilesinde yürüyeceğini açıklandı.

Rihanna'dan flaş karar! Johnny Depp iç çamaşırı markasının...

Amber Heard ile yaşadığı uzun ve zorlu davanın kazananı olan ABD'li oyuncu Johnny Depp, yeni bir sektöre atılıyor. Ünlü oyuncu, Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın iç giyim markası Savage X Fenty’nin defilesinde modellik yapacak.

MARKANIN İLK ERKEK MODELİ

Markanın erkekler için tasarlanan koleksiyonu için podyumda yürüyecek olan oyuncu, markanın ilk erkek model yüzü olacak.

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Kasım ayında gerçekleşecek olacak 40 dakikalık Savage X Fenty şovda Depp’in yanı sıra Cara Delevingne, Irina Shayk, Taraji P Henson, Sheryl Lee Ralph, Winston Duke, Marsai Martin, Anitta ve Burna Bo gibi ünlü isimler de yer alacak.

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