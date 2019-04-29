Mynet Trend

Rihanna gece yarısı doğum gününe gelirse...

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 29.04.2019 11:05 | Son Güncelleme

Her adımı olay olan şarkıcı, oyuncu ve tasarımcı Rihanna, kardeşinin doğum günü partisine katılmak üzere Barbados'ta... Rihanna doğum gününe gece yarısı geldi ve bir anda doğum gününün havasını değiştirdi!

Rihanna gece yarısı doğum gününe gelirse...

Ünlü şarkıcı ve tasarımcı Rihanna, erkek kardeşi Rorrey'nin doğum gününü kutlamak üzere anavatanı olan Barbados'a gitti.

Güzel şarkıcı, kardeşinin akşam saat 21.00'de başlayan doğum günü partisine sabaha karşı 02.00'de varabildi.

SPL5082802_004

Partinin en hareketli saatinde mekana giriş yapan 31 yaşındaki Riri, her zamanki gibi iddialı ve göz alıcıydı.

SPL5082802_028

Mini bir kot şort giyen Rihanna, üzerine yeşil, parıldılı bir bikini üstü giymişti. Güzel şarkıcı, görünümünü yine yeşil tonlarda, yarı transparan bir tunikle tamamlamıştı.

SPL5082802_027

Özel aracından iner inmez tüm bakışları üzerinde toplayan şarkıcı, mekana bir kız arkadaşıyla ele ele girdi.

SPL5082802_014

Kardeşi Rorrey ile uzun uzun kucaklaşan pop yıldızı, son olarak Donald Glover ile birlikte rol aldığı Guava Island filmiyle gündeme geldi.

İstediği her kişi olabiliyor! Akıl almaz değişimİstediği her kişi olabiliyor! Akıl almaz değişim
Cinsel organını paylaşmıştı! Bir açıklama dahaCinsel organını paylaşmıştı! Bir açıklama daha
Özge Özpirinçci at üstündeki pozunu paylaştı!Özge Özpirinçci at üstündeki pozunu paylaştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rihanna Rihanna seksi

En Çok Okunan Trend Haberler

Paylaştığı cinsel organlı video büyük tepki çekti! Flaş açıklama

Paylaştığı cinsel organlı video büyük tepki çekti! Flaş açıklama

Beşiktaş maçına damga vurdu! Büyük ilgi...

Beşiktaş maçına damga vurdu! Büyük ilgi...

Bir daha asla çöpe atamayacaksınız!

Bir daha asla çöpe atamayacaksınız!

Komşusuna gitti, eve döndüğü zaman hayatının şoku yaşadı!

Komşusuna gitti, eve döndüğü zaman hayatının şoku yaşadı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Dünyaca ünlü yıldızdan Talat Bulut dansı!

Dünyaca ünlü yıldızdan Talat Bulut dansı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kahkahaları eleştirilmişti. Bakın ne dedi!

Kahkahaları eleştirilmişti. Bakın ne dedi!

Sagopa Kajmer'e şok suçlama! Küfür ederek anlattı

Sagopa Kajmer'e şok suçlama! Küfür ederek anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması daha

Cinsel organını paylaşmıştı! Bir açıklama daha

Kadın dizisinin yıldızı Özge Özpirinçci at üstündeki pozunu paylaştı!

Özge Özpirinçci at üstündeki pozunu paylaştı!

Hülya Avşar'ın siyah kanatlı tenis kıyafeti olay oldu!

Hülya Avşar'ın tenis kıyafeti olay oldu!

Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra bir ilk! Canlı yayın yaptı

Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra bir ilk!

Kerimcan Durmaz'dan Instagram'daki skandal videoyla ilgili açıklama! 'Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli videoyu...'

Paylaştığı cinsel organlı video büyük tepki çekti! Flaş açıklama

Padma Lakshmi'den çıplak paylaşım

Banyoda çıplak pozu olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.