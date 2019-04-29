Rihanna gece yarısı doğum gününe gelirse...

Ünlü şarkıcı ve tasarımcı Rihanna, erkek kardeşi Rorrey'nin doğum gününü kutlamak üzere anavatanı olan Barbados'a gitti.

Güzel şarkıcı, kardeşinin akşam saat 21.00'de başlayan doğum günü partisine sabaha karşı 02.00'de varabildi.

Partinin en hareketli saatinde mekana giriş yapan 31 yaşındaki Riri, her zamanki gibi iddialı ve göz alıcıydı.

Mini bir kot şort giyen Rihanna, üzerine yeşil, parıldılı bir bikini üstü giymişti. Güzel şarkıcı, görünümünü yine yeşil tonlarda, yarı transparan bir tunikle tamamlamıştı.

Özel aracından iner inmez tüm bakışları üzerinde toplayan şarkıcı, mekana bir kız arkadaşıyla ele ele girdi.

Kardeşi Rorrey ile uzun uzun kucaklaşan pop yıldızı, son olarak Donald Glover ile birlikte rol aldığı Guava Island filmiyle gündeme geldi.

