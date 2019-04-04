Rihanna'nın bu hareketi herkesi şaşırttı

Şarkıları kadar stiliyle de çok konuşulan Rihanna genç ve henüz çok tanınmamış tasarımcıları desteklemeye devam ediyor. Aralarında Dilara Fındıkoğlu, Dora Teymur gibi Türk tasarımcıların da olduğu birçok genç yeteneğin en dikkat çekici parçalarını tercih eden Rihanna'nın en son favorisi ise İtalyan kardeşlerin elinden çıkan Medea çantaları.

Stilisti Jahleel Weaver sayesinde birçok yeni ve az tanınan markaları muhteşem kombinlerinde yer veren Rihanna, son zamanlarda orta ve minik boy olmak üzere çantanın her iki boyutundaki modellerini elinden düşürmüyor.

Kendi kozmetik markası Fenty'nin Londra lansmanı için tepeden tırnağa sarı giyinen ünlü şarkıcı yine sadece göbeğini tamamen kamufle eden Medea çantasını tercih etti.

Milano bazlı iki İtalyan kardeş tarafından moda dünyasına kazandırılan çanta markasından vazgeçemeyen Rihanna'nın hemen hemen her davette karın bölgesini kapatarak kameralara poz vermesi akıllara 'Hamile mi?' sorusunu getirse de bizler onu genç yeteneklere verdiği destekten dolayı kutluyoruz.



