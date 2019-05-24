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RiME ve Jalopy Oyunları PC'de Ücretsiz Oldu!

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 24.05.2019 15:49 | Son Güncelleme

PC platformunda ücretsiz oyunlar havada uçuşmaya devam ediyor. Bu sefer de RiME ve Jalopy oyunları ücretsiz olarak alınabilir!

RiME ve Jalopy Oyunları PC'de Ücretsiz Oldu!

Humble Store üzerinden kısa bir süreliğine ücretsiz hale gelen Jalopy, kesinlikle kendine has bir oyun. Doğu Avrupa'da uzun bir yolculuğa çıktığımız Jalopy'de, amacımız İstanbul'a ulaşmak. Bu yolda kullandığımız araba olan Laika 601 Deluxe ise tam bir külüstür. Bu nedenle arabanın sık sık arıza yaptığını ve onarılması gerektiğini belirtelim. Tabii arabaya yeni parçalar da alınabiliyor ilerledikçe.

Oyuna buradan ulaşabilirsiniz. Sadece 1 gün kaldı, o yüzden Jalopy'yi merak ediyorsanız elinizi çabuk tutun. Oyunun Humble Store kütüphanenize eklendiğini ve oradan indirilebileceğini ekleyelim.

Diğer ücretsiz oyun ise Epic Games Store'dan verilen RiME.

RiME'da şiddetli bir fırtınanın ardından gizemli bir adada uyanan genç bir çocuk olarak oynuyoruz. Vahşi hayvanlar ve unutulmuş harabelerle dolu bir ada burası. Yardımcı bir tilkinin de rehberliği ile esrarengiz adayı keşfe çıkıyoruz RiME'da.

Oyunu 30 Mayıs'a kadar buradan ücretsiz olarak edinebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Epic Games Store Humble Store Jalopy

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