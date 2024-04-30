Risotto tarifi: Risotto nasıl yapılır?

Risotto tarifi için gereken tüm malzemeleri ve tarif aşamalarını aşağıda görebilirsiniz. Malzemelerin miktarlarını kişi sayısına göre ayarlayabilir, farklı yemeklerle birlikte servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 1 soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

200 gram pirinç

1 kilo tavuk suyu

Yarım su bardağından az beyaz şarap

2 yemek kaşığı tereyağı

59 gram parmesan rendesi

1 çay kaşığı tuz

1 dal kekik

TARİF Soğanı ince ve küp şeklinde doğrayın.

Tencereye yağ ile birlikte soğanları atın ve karıştırarak pişirin.

Pirinci ekleyin ve karıştırarak pişirin.

Tavuk suyunu yavaş yavaş ekleyin ve pişirmeye devam edin.

Diğer malzemeleri de ekleyin ve karıştırın.

Kıvam alınca ocağı kapatın.







