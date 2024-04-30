Risotto tarifi: Risotto nasıl yapılır?

İtalya mutfağının meşhur lezzetlerinden biri olan Risotto, son zamanlarda Türkiye’de de ünlü lokantaların menülerine ve hatta evlerin mutfaklarına da girmeyi başarmıştır. Yapımı birkaç aşamadan oluşan ama aslında oldukça kolay olan bu tarifi siz de denemelisiniz. İşte risotto tarifi...
Risotto tarifi için gereken tüm malzemeleri ve tarif aşamalarını aşağıda görebilirsiniz. Malzemelerin miktarlarını kişi sayısına göre ayarlayabilir, farklı yemeklerle birlikte servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
1 soğan
Yarım çay bardağı zeytinyağı
200 gram pirinç
1 kilo tavuk suyu
Yarım su bardağından az beyaz şarap
2 yemek kaşığı tereyağı
59 gram parmesan rendesi
1 çay kaşığı tuz
1 dal kekik
TARİF
Soğanı ince ve küp şeklinde doğrayın.
Tencereye yağ ile birlikte soğanları atın ve karıştırarak pişirin.
Pirinci ekleyin ve karıştırarak pişirin.
Tavuk suyunu yavaş yavaş ekleyin ve pişirmeye devam edin.
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