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    Risotto tarifi: Risotto nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.04.2024 20:49
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    İtalya mutfağının meşhur lezzetlerinden biri olan Risotto, son zamanlarda Türkiye’de de ünlü lokantaların menülerine ve hatta evlerin mutfaklarına da girmeyi başarmıştır. Yapımı birkaç aşamadan oluşan ama aslında oldukça kolay olan bu tarifi siz de denemelisiniz. İşte risotto tarifi...

    Tarif Puanı
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    Kaç kisilik 2
    Hazırlık Süresi 4dk
    Pişirme Süresi 25dk
    Kalori/Porsiyon 500kal

    Risotto tarifi için gereken tüm malzemeleri ve tarif aşamalarını aşağıda görebilirsiniz. Malzemelerin miktarlarını kişi sayısına göre ayarlayabilir, farklı yemeklerle birlikte servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 1 soğan
    • Yarım çay bardağı zeytinyağı
    • 200 gram pirinç
    • 1 kilo tavuk suyu
    • Yarım su bardağından az beyaz şarap
    • 2 yemek kaşığı tereyağı
    • 59 gram parmesan rendesi
    • 1 çay kaşığı tuz
    • 1 dal kekik

    TARİF

    • Soğanı ince ve küp şeklinde doğrayın.
    • Tencereye yağ ile birlikte soğanları atın ve karıştırarak pişirin.
    • Pirinci ekleyin ve karıştırarak pişirin.
    • Tavuk suyunu yavaş yavaş ekleyin ve pişirmeye devam edin.
    • Diğer malzemeleri de ekleyin ve karıştırın.
    • Kıvam alınca ocağı kapatın.


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