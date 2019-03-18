Mynet Trend

Rita Ora'nın yanlış sütyen itirafı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 18.03.2019 15:02 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Rita Ora, yıllardır ölçülerini doğru bilmediğini ve yanlış bedende sütyen giydiğini sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla itiraf etti

Rita Ora'nın yanlış sütyen itirafı

Ünlü şarkıcı Rita Ora, meğer yıllardır yanlış bedende sütyen giyiyormuş!

28 yaşındaki İngiliz şarkıcı, Instagram'da cesur paylaşımlar yapmaktan hiçbir zaman çekinmedi.

İç çamaşırlı bir fotoğrafını paylaşan Rita Ora'dan hayranlarını şaşırtan bir itiraf geldi. Ünlü şarkıcı, ten rengi bir sütyen ile pembe tonlarda bir iç çamaşırı giymişti.

5c8f4aaf66a97c8ab10aabb2

Ora paylaşımının altına, "Aman Tanrım, yıllarca yanlış beden sütyen giymişim! Kızlar gidin, kendinizi ölçün ve bedeninizi öğrenin, çok şaşıracaksınız" notunu düştü.

Rita'nın bu paylaşımına 700 bine yakın beğeni ve binlerce yorum geldi.


PARTNERSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyetiSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyeti
Ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'ya seslendi!Ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'ya seslendi!
Yıllar sonra gelen itiraf! 'Bana kimse sahip çıkmadı' Yıllar sonra gelen itiraf! 'Bana kimse sahip çıkmadı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rita Ora Rita Ora instagram

En Çok Okunan Trend Haberler

1977'den beri tek tek yazdı, ümidi kalmayınca vazgeçti

1977'den beri tek tek yazdı, ümidi kalmayınca vazgeçti

Gökçek'ten Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımı için açıklama

Gökçek'ten Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımı için açıklama

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!

'Kime oy vereceksin' sorusuna verdiği yanıt büyük ilgi gördü

'Kime oy vereceksin' sorusuna verdiği yanıt büyük ilgi gördü

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Berna Laçin'e kötü haber! 'Bu sene ilk cemre bana düştü' diyerek açıklamıştı

Berna Laçin'e kötü haber! 'Bu sene ilk cemre bana düştü' diyerek açıklamıştı

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bomba iddia! Özcan Deniz boşanıyor mu?

Bomba iddia! Özcan Deniz boşanıyor mu?

İlk programda olay oldu! Gülme krizine girdi

İlk programda olay oldu! Gülme krizine girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MasterChef Murat Acun Ilıcalı'ya seslendi!

Ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'ya seslendi!

Selen Görgüzel'den yıllar sonra gelen itiraf! 'Bana kimse sahip çıkmadı'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Bana kimse sahip çıkmadı'

Metin Hara'dan ayrılan Adriana Lima'dan Mevlana paylaşımı

Metin Hara'dan ayrılan Adriana Lima'dan Mevlana paylaşımı

Kim Kardashian'ın 5 yaşındaki kızı North yine makyajlı

Olay olan görüntü! Eleştiri yağıyor

Esra Erol hayranının isteğini geri çevirmedi!

Esra Erol hayranının isteğini geri çevirmedi!

Şeyma Subaşı'dan deniz kenarında yoga videosu!

Şeyma Subaşı'nın yoga paylaşımı olay oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.