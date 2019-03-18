Rita Ora'nın yanlış sütyen itirafı

Ünlü şarkıcı Rita Ora, meğer yıllardır yanlış bedende sütyen giyiyormuş!

28 yaşındaki İngiliz şarkıcı, Instagram'da cesur paylaşımlar yapmaktan hiçbir zaman çekinmedi.

İç çamaşırlı bir fotoğrafını paylaşan Rita Ora'dan hayranlarını şaşırtan bir itiraf geldi. Ünlü şarkıcı, ten rengi bir sütyen ile pembe tonlarda bir iç çamaşırı giymişti.

Ora paylaşımının altına, "Aman Tanrım, yıllarca yanlış beden sütyen giymişim! Kızlar gidin, kendinizi ölçün ve bedeninizi öğrenin, çok şaşıracaksınız" notunu düştü.

Rita'nın bu paylaşımına 700 bine yakın beğeni ve binlerce yorum geldi.



