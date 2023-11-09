MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rıza Baba'nın biricik kızıydı! Arka Sokaklar'ın yıldızı Pınar Aydın oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Bakın şimdi ne yapıyor

Rıza Baba'nın biricik kızıydı! Arka Sokaklar'ın yıldızı Pınar Aydın oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Bakın şimdi ne yapıyor

09.11.2023 16:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Zafer Ergin'in hayat verdiği Rıza Baba'nın biricik kızı Pınar rolüne hayat veren Pınar Aydın bu rolü ile hafızalara kazındı. Adını ilk kez 2004 yılında "Akademi Türkiye" yarışmasıyla duyuran Aydın, uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Şimdilerde evli ve iki çocuk annesi olan ünlü ismin son halini görenler çok şaşırıyor.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Pınar Soylu' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Pınar Aydın, kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu. Ekranlardan uzak bir yaşam süren Pınar Aydın adeta kendine bambaşka bir hayat kurdu.

PINAR 2

Akasya Durağı, Bizim Okul ve O Hayat Benim gibi projelerde de rol alan ünlü isim uzun bir süredir oyunculuğa da müziğe de ara verdi. Şimdilerde Giresun'da yaşayan Pınar Aydın eşi ve iki oğluyla sakin bir yaşam sürüyor.

arka sokakalr

Daha önce yaptığı açıklamalarda setlere ve sahnelere dönüp dönmemek konusunda kararsız olduğunu söyleyen Aydın, Habertürk'e verdiği röportajda Arka Sokaklar ile ilgili bir pişmanlığını açıklamıştı.

Pınar Aydın eşi ve çocukları

Arka Sokaklar benim oyunculuk kariyerimde çok etkili oldu diyen Aydın; 'İnsanlar bana 'Rıza babanın kızı işte' diye sesleniyor. Gençliğimin vermiş olduğu tecrübesizlikten diziyi bıraktım. Sevmediğimden değil. Haftanın iki günü çekime gidiyordum ama bana yetmiyordu. Daha fazla çalışma arzusu içindeydim. İçim içime sığmıyordu. Şimdiki aklım olsa tabi asla bırakmazdım.' demişti.

Pınar Aydın 2

Adını ilk kez 2004 yılında "Akademi Türkiye" yarışmasıyla duyduğumuz Pınar Aydın'ın son halini görenler ise çok şaşırıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin gönderilerine; 'Ekranlara dönmelisin', 'Hiç değişmemişsin', 'Hala çok güzelsin' gibi yorumlar yapılıyor.

Pınar Aydın 3

Pınar Aydın 16 Temmuz 1981 yılında Bursa'da doğdu. Aydın, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Pınar Aydın 4

Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği liseler arası müzik yarışmasında kız solist dalında Türkiye birinciliği ve ikinciliği olan Pınar, ayrıca amatör gruplarda solistlik yaptı.

Pınar Aydın 5

Beş kız kardeşten biri olan Pınar, mimar bir baba ve memur emeklisi bir annenin çocuğudur.

Pınar Aydın 7

Pınar Aydın 6


Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YENİ DİZİ BİR DERDİM VAR nerede çekiliyor? YENİ DİZİ BİR DERDİM VAR nerede çekiliyor?
Yeni Bihter imaj değiştirdi! Son hali olay...Yeni Bihter imaj değiştirdi! Son hali olay...
"Bir kremden 450 milyon TL kazanılır mı?" dedi mal varlığını sayıp ekledi: Ben ikna olmadım!"Bir kremden 450 milyon TL kazanılır mı?" dedi mal varlığını sayıp ekledi: Ben ikna olmadım!
Anahtar Kelimeler:
Pınar Aydın arka sokaklar karakteri
En Çok Okunan Haberler
Çalışma saatleri kısalıyor mu?

Çalışma saatleri kısalıyor mu?

O aslında bir milyoner! Evinden 20 kamyon çöp çıktı

O aslında bir milyoner! Evinden 20 kamyon çöp çıktı

Erdoğan'ın cezaevine girdiği dönemi hatırlattı

Erdoğan'ın cezaevine girdiği dönemi hatırlattı

Dehşete düşüren manzara! 9 ay sonra enkazdan bir ceset daha çıktı

Dehşete düşüren manzara! 9 ay sonra enkazdan bir ceset daha çıktı

Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken paylaşım!

Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken paylaşım!

Dolar, euro ne varsa çektiler! Düşüş sürüyor

Dolar, euro ne varsa çektiler! Düşüş sürüyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

3 metrelik timsah saldırdı! "Kafasını ağzının içinde gördüm"

3 metrelik timsah saldırdı! "Kafasını ağzının içinde gördüm"

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.