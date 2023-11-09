Rıza Baba'nın biricik kızıydı! Arka Sokaklar'ın yıldızı Pınar Aydın oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Bakın şimdi ne yapıyor

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Pınar Soylu' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Pınar Aydın, kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu. Ekranlardan uzak bir yaşam süren Pınar Aydın adeta kendine bambaşka bir hayat kurdu.

Akasya Durağı, Bizim Okul ve O Hayat Benim gibi projelerde de rol alan ünlü isim uzun bir süredir oyunculuğa da müziğe de ara verdi. Şimdilerde Giresun'da yaşayan Pınar Aydın eşi ve iki oğluyla sakin bir yaşam sürüyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarda setlere ve sahnelere dönüp dönmemek konusunda kararsız olduğunu söyleyen Aydın, Habertürk'e verdiği röportajda Arka Sokaklar ile ilgili bir pişmanlığını açıklamıştı.

Arka Sokaklar benim oyunculuk kariyerimde çok etkili oldu diyen Aydın; 'İnsanlar bana 'Rıza babanın kızı işte' diye sesleniyor. Gençliğimin vermiş olduğu tecrübesizlikten diziyi bıraktım. Sevmediğimden değil. Haftanın iki günü çekime gidiyordum ama bana yetmiyordu. Daha fazla çalışma arzusu içindeydim. İçim içime sığmıyordu. Şimdiki aklım olsa tabi asla bırakmazdım.' demişti.

Adını ilk kez 2004 yılında "Akademi Türkiye" yarışmasıyla duyduğumuz Pınar Aydın'ın son halini görenler ise çok şaşırıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin gönderilerine; 'Ekranlara dönmelisin', 'Hiç değişmemişsin', 'Hala çok güzelsin' gibi yorumlar yapılıyor.

Pınar Aydın 16 Temmuz 1981 yılında Bursa'da doğdu. Aydın, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği liseler arası müzik yarışmasında kız solist dalında Türkiye birinciliği ve ikinciliği olan Pınar, ayrıca amatör gruplarda solistlik yaptı.

Beş kız kardeşten biri olan Pınar, mimar bir baba ve memur emeklisi bir annenin çocuğudur.







