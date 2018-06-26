Rıza Çalımbay, Aaatif Chahechouhe'yu listeye aldı

Geride kalan sezonu Trabzonspor’da tamamladıktan sonra ayrılan ve Konyaspor’a imza atan Rıza Çalımbay, sezona damga vuracak bir kadro kurmanın hazırlığını yapıyor.

Tecrübeli hocanın istediği ilk isim Sivasspor’da yıldızını parlattığı, şu an Fenerbahçe forması giyen Aatif... Transfer iddialarını doğrulayan başarılı hoca, Lig Radyo’da Mixed Zone programına açıklamalarda bulundu.

‘ZİRVEYE OYNAYACAĞIZ’

Çalımbay, “Aatif’ı Türkiye’ye ben getirdim. Onu çok severim, karakterli ve kaliteli bir oyuncu. Konyaspor’a gelmesini istiyorum, çok katkı sağlar” ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda sıkıntı yaşamayan bir Konyaspor oluşturacaklarına vurgu yapan Çalımbay, şöyle devam etti:

“Hedefi olan bir takıma geldik. Zirveye oynayan bir Konyaspor için çalışıyoruz. Yönetimle takviyeler konusunda aynı fikirdeyiz. Herkesin keyifle izleyeceği bir Konyaspor geliyor."



