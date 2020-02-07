Rıza Çalımbay: Başakşehir maçının hazırlıklarını yapamıyoruz

Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i ağırlayacak olan lider Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, fikstürün sıkışıklığına tepki göstererek Başakşehir maçına tam hazırlanamadıklarını ifade etti.

RIZA ÇALIMBAY: MAÇA YARIM YAMALAK ÇIKTIK

Çalımbay, Başakşehir maçının hazırlıklarını tam olarak yapamadıklarını vurgulayarak, "Dün bir kupa maçı oynadık. Orada da tam istediğimiz gibi çıkma şansımız olmadı. Yarım yamalak çıktık. 2 takım da öyle çıktı. Ortada bir maç oldu. Önemli bir pozisyon olmadı. Sadece bir tane net pozisyonumuz oldu. O da Yatabare’nin pozisyonu. Bir de 10 kişi kalınca tabii ki biraz daha sıkıntı yaşadık ama çok disiplinli oynadık. Çok güzel şeyler yaptık. İyi bir beraberlikle döndük" dedi.

"ZOR ŞARTLAR ALTINDA HAZIRLANIYORUZ"

Çalımbay, fikstürün sıkışıklığına tepki göstererek, yeni transfer Skuletic’in el parmağının kırıldığını açıkladı. Çalımbay; "Hazırlık derseniz yapamıyoruz. Şu anda geldik ve oynamayan arkadaşlarımız antrenman yapıyor, diğer arkadaşlarımız dinleniyor. 1 gün dinlenecekler, 1 gün sonra final maçı gibi bir maç oynayacaklar Başakşehir ile. Bunu yapanların kabahati. Nasıl bir program yapıyorlarsa, nasıl sıkıştırıyorlarsa anlamıyorum. Başakşehir maçını 16.00’ya veriyorlar, gidiyorlar kupa maçını 20.30’a veriyorlar. Şu anda bile zor duruyoruz sahada soğuktan. Oradaki insanlar nasıl gelecek, nasıl maça gelecek, ben anlamıyorum. Zor şartlar altında hazırlanıyoruz. Dün Skuletic’in parmağı kırıldı, o da bugün ameliyat olacak. Onu da oynatamayacağız, o da gitti. Bizim bayağı sıkıntılarımız var ama hem federasyon hem yayıncı kuruluş hem de kupadaki yayıncı kuruluş biraz anlayışlı olurlarsa şu maçları, Sivas’ın şartlarına göre verirlerse, bizim için çok çok iyi olur. Yoksa bizi sanki böyle istemiyorlar gibi. Zorda kalsınlar gibi istiyorlar. Zaten şu anda da zorda kaldık. Biz pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar götürebildiğimiz kadar götüreceğiz" ifadesini kullandı.