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Rıza Çalımbay'dan maç günü ve saati eleştirisi

SİVASSPOR HABERLERİ  | 07.02.2020 07:46 | Son Güncelleme

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada kupa ve lig maçı saatlerinin yanlış olduğunu belirterek, "Sıkıştırılmış program takımları zorda bırakan bir program, çok sağlıklı bir program değil" dedi.

Rıza Çalımbay'dan maç günü ve saati eleştirisi

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, maç saati ve gününün yanlış olduğunu eleştirdi.

Eleştirilerine devam eden Çalımbay, “Zamansız kötü ayarlanmış bir maç günü ve saati. İkinci maç da aynı şekilde yapılmış. İki takıma da yazık. 20.30’da Sivas’ta maç oynamak zor, hava soğuyor. Maçın o saatte oynanması yanlış. Anlayışlı olunması gerekiyor. Maç saatlerinin iyi ayarlanması gerekir. Çok hatalılar. İkinci maçın saatini değiştirirlerse iyi olur” diye konuştu.

RIZA ÇALIMBAY: SAĞLIKLI DEĞİL

Maçın iki takım açısından da hazırlık maçı gibi geçtiğini dile getiren Çalımbay, "İki takım da az forma şansı bulan, oynamayan oyuncularını oynattı. İkinci yarı pozisyon vermedik. Baskı yedik, onu da kabullendik. Girdiğimiz net pozisyonu değerlendiremedik. Ligde yukarıya oynayacağız. 1,5 gün sonra yine maçımız var. Bizim için önemli ve kritik. Kupa maçının ardından 2 gün sonra Trabzonspor ile oynayacağız. Sıkıştırılmış program, takımları zorda bırakan bir program. Çok sağlıklı bir program değil. En azından kupa maçının saatini değiştirsinler karda kışta. Olmadı Başakşehir maçını saat 16.00’a almışlar, bari onu da 20.00’ye alsınlar" açıklamasını yaptı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Rıza Çalımbay Antalyaspor Spor Toto Süper Lig

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