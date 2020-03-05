SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Rıza Çalımbay'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması

Rıza Çalımbay'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması

SİVASSPOR HABERLERİ  | 05.03.2020 14:59 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, futbolcuları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın isimlerinin Galatasaray ile anılmasına ilişkin, bu tür söylentilerin karşılaşma öncesi çıkmasını doğru bulmadığını söyledi.

Rıza Çalımbay'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması

Rıza Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Galatasaray maçının önemini vurgulayan Çalımbay, "Yukarıya oynayan bütün takımlar telafisi olmayan maçlar oynuyor. Onun için sahamızdaki maçı mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Tabii ki Galatasaray'ın gücünü biliyoruz, takımı çok iyi tanıyoruz" dedi.

Galatasaray'ın büyük bir çıkış yakaladığına işaret eden Çalımbay, "Biz de iyiyiz. Sakatlıklardan dolayı 1 ay önce kadromuzu zor tamamlıyorduk. Şu anda bir aradayız. Geçen hafta gerçekten mükemmel bir galibiyet aldık ve iyi bir takımla oynadık. Şimdi tek amacımız bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmek" diye konuştu.

"FUTBOLCU ARKADAŞLARIMIZA ZARAR VERİYOR"

Çalımbay, futbolcuları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın Galatasaray maçı öncesi isimlerinin sarı-kırmızılı takımla anılmalarının sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Bunlar her zaman çıkar, maç öncesi bunun çıkması iyi bir şey değil. Bu, Galatasaray Kulübünden kaynaklanan bir şey değil. Bu hem Galatasaray Kulübüne hem de futbolcu arkadaşlarımıza zarar veriyor. Ama biz her şeyin farkındayız, sürekli konuşuyoruz. İkisinin de görev aldığı takdirde en iyi şekilde oynayacaklarına inanıyorum. Onlar için de kariyerleri için de kendileri için de çok çok önemli bir maç, Sivas için çok önemli bir maç. Negatif düşünmek aklımın ucundan dahi geçmez. Bu doğru bir şey değil, zaten sezon başından beri sürekli ikisi de gündemde. İkisinin isimleri de sürekli takımlarla anılıyor. Bunların hepsi bir söylenti, tek üzerinde durduğum şey taraftarlarla bütünleşip bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmek."

Çalımbay, taraftarları Galatasaray maçına davet etti.

(AA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Sivasspor, 318 gündür kaybetmiyorSivasspor, 318 gündür kaybetmiyor
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş Emre Kılınç Galatasaray Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı Türkiye açıklaması

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı Türkiye açıklaması

8 yıl önce 'kayboldu' denilen Asım'ı babası katletmiş!

8 yıl önce 'kayboldu' denilen Asım'ı babası katletmiş!

F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

Afyon Belediye - Fenerbahçe Beko maçı tekrar edilecek

Afyon Belediye - Fenerbahçe Beko maçı tekrar edilecek

G.Saray'dan yeni imza

G.Saray'dan yeni imza

Falcao'ya sürpriz teklif

Falcao'ya sürpriz teklif

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Sivasspor Başkent'te 3 puanı 3 golle aldı

Sivasspor Başkent'te 3 puanı 3 golle aldı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Süper Lig hakemleri hakkında suç duyurusu

Süper Lig hakemleri hakkında suç duyurusu

Sivasspor'da bir sakatlık şoku daha!

Sivasspor'da bir sakatlık şoku daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıza Çalımbay'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması

Sivasspor'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması

Sivassporlu Yasin Öztekin şampiyonluğa inanıyor

Yasin Öztekin şampiyonluğa inanıyor

Sivasspor, 318 gündür kaybetmiyor

Sivasspor, 318 gündür kaybetmiyor

Sivassporlu Fernando: Galatasaray maçının önemini biliyoruz

'G.Saray maçının önemini biliyoruz'

Rıza Çalımbay'dan Galatasaray'a saat göndermesi

Rıza Çalımbay'dan G.Saray'a saat göndermesi

Mecnun Otyakmaz'dan Galatasaray maçı açıklaması

Mecnun Otyakmaz'dan G.Saray açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.