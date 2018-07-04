Rıza Çalımbay: Eto'o'ya yurt içi ve yurt dışından teklifler var!

Sözlerine dün Atiker Konyaspor'un paylaştığı 'Unutma, Susma, Seyirci Kalma!' videosuyla başlayan Rıza Çalımbay, "Son günlerde çok üzüldüğümüz olaylar oldu. Toplumumuzu uyarmamız ve onların dikkat etmesi gerekiyor. Biz de böyle bir mesaj verelim istedik. Umarım bir daha böyle şeyler yaşanmaz" dedi.

"Aatif Chahechouhe İnşallah transfer olur"

Transfer çalışmaları hakkında konuşan Çalımbay, "Transferde çeşitli isimler geçiyor. Bazı isimleri yönetimimizle de paylaştık. İlk kampa yetişecek bazı transferler olacaktır. Bunun için uğraşıyoruz. Aatif Chahechouhe'yu istedik. Onu almak kolay değil. Maddi açıdan sorun olur mu bunu da düşünmek gerekir. İnşallah bu transfer olur" ifadelerini kullandı.

"Samuel Eto'o'nun durumu belirsiz!"

Samuel Eto'o, Ömer Ali Şahiner ve Yatabare hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Biz ayın 1'inde toplanıyorduk. Eto’o mesaj atarak izin istedi. Dediğine göre mahkemesi varmış. Yönetim de onunla görüşmek istedi. Görüşme olumlu geçerse kampa katılır.

"Eto'o'ya yurt içi ve yurt dışından teklif var"