SPOR

Rıza Çalımbay: Eto'o'ya yurt içi ve yurt dışından teklifler var!

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 04.07.2018 20:25 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeşil beyazlı takımın golcüsü Samuel Eto'o hakkında konuşan Çalımbay, Fenerbahçe futbolcusu Aatif'ı da istediğini belirtti.

Rıza Çalımbay: Eto'o'ya yurt içi ve yurt dışından teklifler var!

Sözlerine dün Atiker Konyaspor'un paylaştığı 'Unutma, Susma, Seyirci Kalma!' videosuyla başlayan Rıza Çalımbay, "Son günlerde çok üzüldüğümüz olaylar oldu. Toplumumuzu uyarmamız ve onların dikkat etmesi gerekiyor. Biz de böyle bir mesaj verelim istedik. Umarım bir daha böyle şeyler yaşanmaz" dedi.

"Aatif Chahechouhe İnşallah transfer olur"

Transfer çalışmaları hakkında konuşan Çalımbay, "Transferde çeşitli isimler geçiyor. Bazı isimleri yönetimimizle de paylaştık. İlk kampa yetişecek bazı transferler olacaktır. Bunun için uğraşıyoruz. Aatif Chahechouhe'yu istedik. Onu almak kolay değil. Maddi açıdan sorun olur mu bunu da düşünmek gerekir. İnşallah bu transfer olur" ifadelerini kullandı.

"Samuel Eto'o'nun durumu belirsiz!"

Samuel Eto'o, Ömer Ali Şahiner ve Yatabare hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Biz ayın 1'inde toplanıyorduk. Eto’o mesaj atarak izin istedi. Dediğine göre mahkemesi varmış. Yönetim de onunla görüşmek istedi. Görüşme olumlu geçerse kampa katılır.

"Eto'o'ya yurt içi ve yurt dışından teklif var"

Eto'o için alternatife gerek yok. Forvet bölgesinde yoğunluğumuz var. O bölgeden futbolcu eksiltmeye gideceğiz. Trabzonspor'da da bu sıkıntıyı yaşamıştım. Rodallega, Burak Yılmaz hepsini oynamak istiyordu. Eto’o için yurt dışı ve yurt içinden gelen teklifler var. Yurt dışından Çin ve Brezilya'dan gelen teklifler var. Yönetim de bunlara sıcak bakıyor. Yatabare'nin sakatlığı çok iyi durumda, bir sıkıntısı yok. Ömer Ali Şahiner biz de kalacak, o bölgede kimseyi veremeyiz. En iyi taraftarlardan bir tanesinin Konyaspor taraftarı olduğunu görüyoruz. Stadlarının hakkını veriyorlar. Her şeyin en iyisine layıklar. Onlardan tek istediğimiz her koşulda bizler desteklemeleri. Bu taraftarı mutlu etmek için çalışacağız. Onlara ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.

(Ajansspor)

PARTNERGören inanamıyor! Ne olduğunu öğrenince...Gören inanamıyor! Ne olduğunu öğrenince...
Serkan Kırıntılı Atiker Konyaspor ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı!Serkan Kırıntılı Atiker Konyaspor ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı!
Atiker Konyaspor Bolu’ya gittiAtiker Konyaspor Bolu’ya gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atiker Konyaspor samuel eto'o Rıza Çalımbay

En Çok Okunan Haberler

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Guti, birkaç gün içinde Beşiktaş'ta göreve başlayacağını açıkladı!

Guti, birkaç gün içinde Beşiktaş'ta göreve başlayacağını açıkladı!

Avrupa liglerinde tamamlanan transferler!

Avrupa liglerinde tamamlanan transferler!

Yerry Mina'dan flaş transfer açıklaması geldi!

Yerry Mina'dan flaş transfer açıklaması geldi!

Beşiktaş tüm planlarını Vida'ya göre yapıyor

Beşiktaş tüm planlarını Vida'ya göre yapıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rıza Çalımbay: Eto'o'ya yurt içi ve yurt dışından teklifler var!

Rıza Çalımbay: Eto'o'ya yurt içi ve yurt dışından teklifler var!

Serkan Kırıntılı Atiker Konyaspor ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Serkan Kırıntılı Atiker Konyaspor ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Atiker Konyaspor Bolu’ya gitti

Atiker Konyaspor Bolu’ya gitti

Rıza Çalımbay'dan Eto'o ve Aatif Chahechouhe açıklaması

Rıza Çalımbay'dan Eto'o ve Aatif Chahechouhe açıklaması

Atiker Konyaspor Uğur Demirok ile sözleşme imzalandığını açıkladı!

Atiker Konyaspor Uğur Demirok ile sözleşme imzalandığını açıkladı!

Konyaspor, Jens Jonsson'u bırakmadı

Konyaspor, Jens Jonsson'u bırakmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.