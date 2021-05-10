Rıza Çalımbay: Fenerbahçe maçından puan ya da puanlar almak istiyoruz

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile yapacakları maç önemli açıklamalar yaptı. Radyospor'da Özgür Sancar"ın canlı yayın konuğu olan Çalımbay, "Beşiktaşlı kimliğimden ötürü, söylediklerimi farklı yerlere çekiyorlar" ifadelerini kullandı

"BURADAN PUAN VEYA PUANLARLA AYRILMAK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe maçı öncesi 6 oyuncusundan yoksun İstanbul'a varan Sivasspor, Kadıköy'e farklı bir kadro planlamasıyla ayak basacak. Takım içerisindeki eksikleri değerlendiren Rıza Çalımbay, "Alternatif kadroyla gelmek var, bir de böyle eksiklerle gelmek var. Geniş bir kadromuz olmadığı için etkiliyor tabii. Fakat biz buraya takım oyunuyla geldik. Oynayan, oynamayan fark etmiyor. Onun yerine oynayan arkadaşlarımızın ben çok daha iyi oynayacağına inanıyorum. Lige göre baktığınızda ligin gidişatı için çok önemli bir maç. Bize yakışanı gösterip, mücadelemizi verip buradan puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz." dedi.

"ONLAR YANLIŞ ANLAMIŞLAR..."

Son günlerde kendisi ve takımı aleyhinde çıkan eleştirileri yanıtlayan Çalımbay, "Onlar yanlış anlamışlar. Ben öyle bir şey hayatta söylemem. Ben dedim ki “Bizim oradan puan veya puanlarla dönmemiz gerekiyor. Bizim beşincilik şansımız var. Onlar olaya farklı bakıyorlar ben farklı bakıyorum. Ben Sivasspor’u düşünüyorum. İki tane maçımız var ve Hatayspor bizden 1 puan önde. Ben onu ifade etmeye çalışıyorum. Ben yani bu insanların böyle çarpık konuşmaları, çok kötü bir şey. Benim Beşiktaşlı kimliğimden ötürü farklı yerlere çekiyorlar ama Rıza Çalımbay’ın bir karakteri, kişiliği vardır. Ondan hayatta ödün vermez. Biz işimize bakıyoruz. Başka bir düşüncemiz yok. Maç seçmiyoruz. Bu iki maçı iyi bir şekilde bitirdiğimizde belki 5. olacağız. Başka bir şey düşünemeyiz ki yani. Fenerbahçe için önemli bir maç. Biz de bunun farkındayız. Ama bizim de bir hedefimiz var onların da hedefi var. Biz Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Tek sıkıntımız eksiklerimiz. Başka bir şey demedim yani." şeklinde konuştu.