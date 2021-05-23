Rıza Çalımbay: Güzel bir takım oturttuk

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başındaki en önemli transferlerinin Max Gradel ve Faycal Fajr olduğunu anlatırken, "Onlar kimsenin bilmediği transferler. Faycal'ı yıllardan beri takip ediyoruz, alamadığımız bir oyuncuydu. Max Gradel de bilinen bir oyuncuydu" dedi.

Max Gradel'in sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan Çalımbay, "Max Gradel'e çok teklif vardı. Ben özellikle, 'Biz burada olsak da olmasak da Max Gradel'in burada olması gerekiyor. Çok büyük faydası olur. Futbolu çok seviyor, arkadaşları da onu çok seviyor. Burada kalması lazım' dedim. Yalnız onunla ilgili bu sene bir sıkıntı yaşayacağız, sezon başı olimpiyatlara gidiyor. Lig başlayana kadar bizimle çalışmayacak. Hazırlık dönemine büyük ihtimal katılmayacak" diye konuştu.

"SADECE 5-6 OYUNCU ALINACAK"

Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin yeni sezon öncesi kadro planlamasının kolay olduğunu vurgulayarak, "Biz gitsek bile burada güzel bir takım oturttuk. Takımın iskeleti var. Sadece 5-6 oyuncu alınacak. Giden oyuncu da fazla yok. Zaten mukavelesi biten arkadaşlarımız dahil hiç kimse gitmek istemiyor. Onun için Sivas'ın işi kolay. Tek şey oraya alacakları oyuncular" ifadelerini kullandı.