SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Rıza Çalımbay'ın hedefi rekor kırmak

Rıza Çalımbay'ın hedefi rekor kırmak

07.05.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de 16 maçtır yenilgi yüzü görmeyen DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kariyerinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamak için sahaya çıkacak.

Rıza Çalımbay'ın hedefi rekor kırmak

Sivasspor, Süper Lig'in 40. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Ligde bu sezon oynadığı maçlarda 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 58 puan toplayan Sivasspor, cumartesi günü evindeki Başakşehir müsabakasıyla yenilmezlik serisini 17 maça yükseltmenin peşinde.

Kırmızı-beyazlı ekip bunu başarması halinde Rıza Çalımbay da kariyer rekorunu kırmış olacak.

Çalımbay, 2005’te Beşiktaş’ta görev yaparken mart ve eylül ayları arasında 16 maçla teknik direktörlük kariyerinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Rıza Çalımbay: Kalan 3 maç finalRıza Çalımbay: Kalan 3 maç final
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Süper Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

CHP'de 'tecavüz' iddiası! Peş peşe açıklamalar

CHP'de 'tecavüz' iddiası! Peş peşe açıklamalar

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Erol Bulut Süper Lig'de kalıyor

Erol Bulut Süper Lig'de kalıyor

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı

Fenerbahçe Süper Lig'den transfer yaptı

Fenerbahçe Süper Lig'den transfer yaptı

'Messi'yi Barça'dan ayırmak istemez'

'Messi'yi Barça'dan ayırmak istemez'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Vincent Aboubakar'a teklif!

Vincent Aboubakar'a teklif!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Maçtan önce seks yapmak normal

Maçtan önce seks yapmak normal

Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu

Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.