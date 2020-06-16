SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Rıza Çalımbay: İyi bir yerde ligi bitirelim

Rıza Çalımbay: İyi bir yerde ligi bitirelim

SİVASSPOR HABERLERİ  | 16.06.2020 08:05 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 27. haftasında Denizlispor’u sahasında 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, "Bundan sonra performansımız mutlaka artarak devam edecek, devam etmesi gerekiyor ki iyi bir yerde ligi bitirelim. Onun için kalan 7 maç bizim için final niteliğinde maçlar. Hepsinin farkındayız ve oynayacağımız maçlar yukarıda ki maçlardan daha zor" dedi.

Rıza Çalımbay: İyi bir yerde ligi bitirelim

Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, takımların tam anlamıyla hazır olmadığını ifade etti.

Deneyimli teknik adam, "Hakikaten zor bir süreçten geçiyoruz ve bu ortamda futbolu başlattık. Bütün arkadaşlarımız psikolojik olarak, hem de fizik olarak kesinlikle hazır değil. Takımlar tam hazır değil, tam hazırlanamadık. O yüzden de istediğimiz futbol maalesef olmuyor. Bir tek bizde değil, bütün takımlarda da böyle istediğimiz şekilde olmuyor, buda gayet normal. Ama 2-3 hafta sonra çok daha güzel olacak futbol maçları. Çünkü daha final niteliğinde maçlar başlayacak" ifadesini kullandı.

"BURAYA GEÇTİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

Kalan 7 maçın final niteliğinde olduğunu söyleyen Çalımbay, "Onun için bugün bizim oynadığımız oyun beni tam yüzde 100 memnun etmedi ama bizim bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Bizim için çok çok önemli bir maçtı. Arkadaşlarımız gerçekten çok iyi şeylerde yaptılar özellikle ikinci yarı. Tamamen oyunun hakimi olduk sadece girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Ama iyi bir takıma ve iyi oyunculara sahip bir takıma karşı oynadık. Bizim için bugün tabi oyunda önemliydi ama galibiyet daha çok önemliydi. Buraya geçtiğimiz için mutluyuz. Bundan sonra performansımız mutlaka artarak devam edecek, devam etmesi gerekiyor ki iyi bir yerde ligi bitirelim. Onun için kalan 7 maç bizim için final niteliğinde maçlar. Hepsinin farkındayız ve oynayacağımız maçlar yukarıda ki maçlardan daha zor" dedi.

Çalımbay, kalan haftalarda çok mücadeleci ve zor maçlar oynayacaklarını, bu yüzden tempolarının üste çıkması gerektiğini de sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor
Sivasspor, liderlik yarışını sürdürdüSivasspor, liderlik yarışını sürdürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

Nargile içerken yakalandı! Gönderiliyor...

Nargile içerken yakalandı! Gönderiliyor...

Mert Hakan Yandaş ayrılacağını açıkladı!

Mert Hakan Yandaş ayrılacağını açıkladı!

Diletta Leotta'nın paylaşımı yürek hoplattı

Diletta Leotta'nın paylaşımı yürek hoplattı

Kahpe örgüt Fenerbahçe'ye saldırdı

Kahpe örgüt Fenerbahçe'ye saldırdı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Transferde G.Saray'ı yıkan haber!

Transferde G.Saray'ı yıkan haber!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıza Çalımbay: İyi bir yerde ligi bitirelim

'İyi bir yerde ligi bitirelim'

ÖZET | Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor: 1-0

Sivasspor, liderlik yarışını sürdürdü

Sivasspor, Denizlispor'u konuk ediyor

Sivasspor'un konuğu Denizlispor

Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadyumu dezenfekte edildi

Yeni 4 Eylül Stadyumu dezenfekte edildi

Erdoğan Yeşilyurt: Söylemlerimi gerçekleştirdim

'Söylemlerimi gerçekleştirdim'

Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini uzattı

Sivasspor'da 5 yıllık sözleşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.