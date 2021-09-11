Rıza Çalımbay: Milli Takım'da seve seve görevimizi yaparız

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, çalışmalarını tamamlayarak özel bir uçakla İstanbul'a hareket etti.

"FENERBAHÇE MAÇINDAN PUANLA DÖNMEK İSTİYORUZ"

Hareket öncesinde Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda Demirören Haber Ajansı DHA'ya açıklamalarda bulunan Çalımbay, "Bütün amacımız puan ya da puanlar almak. Çünkü biz lige çok erken başladık, çok maçlar oynadık. Takımın yorgunluk durumları da oldu. Onlar lige de yansıdı. Ama şimdi milli maç arasında dinlendik, iyi de çalıştık. Burada tek amacımız puan ya da puanlarla dönmek, başka bir düşüncemiz yok" dedi.

"MİLLİ TAKIMDAN TEKLİF GELİRSE SEVE SEVE GÖREV ALIRIZ"

Adı milli takım teknik direktörlüğü için geçen Çalımbay, "Şu anda net bir şey olmadığı için konuşmaya gerek yok. İnşallah netleşir veya bir şey olursa o zaman rahat konuşabiliriz. Milli takımı herkes düşünür. Düşünmeme gibi bir şey olmaz, milli takım bu. Tabii ki seve seve görevimizi yaparız. Şu anda öyle bir şey yok. Bir şey söylememiz de doğru olmaz" dedi.

"SÖZLEŞMEMDE ÖZEL MADDE YOK, KONU MİLLİ TAKIM İSE ZATEN İZİN VERİRLER"

Sözleşmesinde milli takımla ilgili özel bir madde bulunmadığını ifade eden Çalımbay, "Bende hiçbir yerde özel bir madde olmaz. Zaten milli takım hangi antrenör arkadaşımız olursa olsun, hangi kulüpte olursa olsun, kulüpler milli takım olduktan sonra zaten izin verirler, bir sorun olacağını zannetmiyorum" diye konuştu.

KAYNAK: DHA

FOTOĞRAFLAR: DHA

