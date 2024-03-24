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Rıza Çalımbay Süper Lig ekibinin teklifini reddettiğini duyurdu! Sebebini ise böyle açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.03.2024 22:38
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Süper Lig'in tecrübeli teknik adamlarından Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ı çalıştırmasının ardından sahalardan uzak kalırken Süper Lig ekibinden teklif aldığını ancak bu teklifi reddettiğini açıkladı. İşte detaylar...

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve Siyah-Beyazlılar ile yollarını ayırmasından bu yana herhangi bir takımı çalıştırmayan Rıza Çalımbay kendisine gelen teklifleri açıkladı.

AZERBAYCAN İDDİALARI

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NTV Spor'a konuşan tecrübeli teknik direktör Azerbaycan'la henüz resmi temas kurmadığını belirterek, "Azerbaycan'a beni önermişler ben de görüşürüz dedim. Orada federasyon seçimleri olacak. Bu sebeple henüz görüşme gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

'SÜPER LİG'DEN TEKLİFLER VARDI'

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Süper Lig'den de teklifler aldığını aktaran Çalımbay, "Süper Lig'den de teklifler vardı ancak annemin ve kardeşimin rahatsızlıklarından doları dönüş yapamadım" sözlerini sarf etti.

EN CİDDİ TEKLİF

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Öte yandan Rıza Çalımbay bu süreçte en ciddi teklifi İran'ın Persepolis FC takımından aldığını kaydetti. 61 yaşındaki teknik adam, Persepolis'ten gelen bu teklifi reddettiğini bildirdi.

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