Rıza Çalımbay Süper Lig ekibinin teklifini reddettiğini duyurdu! Sebebini ise böyle açıkladı

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve Siyah-Beyazlılar ile yollarını ayırmasından bu yana herhangi bir takımı çalıştırmayan Rıza Çalımbay kendisine gelen teklifleri açıkladı.

AZERBAYCAN İDDİALARI

NTV Spor'a konuşan tecrübeli teknik direktör Azerbaycan'la henüz resmi temas kurmadığını belirterek, "Azerbaycan'a beni önermişler ben de görüşürüz dedim. Orada federasyon seçimleri olacak. Bu sebeple henüz görüşme gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

'SÜPER LİG'DEN TEKLİFLER VARDI'

Süper Lig'den de teklifler aldığını aktaran Çalımbay, "Süper Lig'den de teklifler vardı ancak annemin ve kardeşimin rahatsızlıklarından doları dönüş yapamadım" sözlerini sarf etti.

EN CİDDİ TEKLİF

Öte yandan Rıza Çalımbay bu süreçte en ciddi teklifi İran'ın Persepolis FC takımından aldığını kaydetti. 61 yaşındaki teknik adam, Persepolis'ten gelen bu teklifi reddettiğini bildirdi.





