Rıza Çalımbay: Transferler bugün geliyor

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını adeta dondurucu soğukta sürdürüyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yapılacak olan transferler hakkında konuştu.

Çalımbay, öncelikle Elazığ’da yaşanan deprem için çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Her şeyden önce çok üzgünüz. Bu tür olaylarda bir bütün olmayı başarıyoruz. Keşke bir şeyler yapabilsek. Elimizden gelen bir şeyler olsa da yapsak. İnşallah fazla kaybımız olmaz. Çok üzgünüz. Antrenmandan önce bile bunu konuştuk. Deprem nerede olursa olsun gerçekten çok üzücü bir olay. Vefat edenlere Allah rahmet eylesin. İnşallah küçük şeylerle atlatırız" şeklinde konuştu.

"İKİ KULVARI DA GÖTÜRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde eşleştikleri Antalyaspor ile ilgili yöneltilen soruya ise Rıza Çalımbay, “Kupada seri başı değildik. Seri başı olan takımlar iyi ekipler. Zaten iyi takım olmasalardı buraya kadar gelemezlerdi. Hem lig hem de kupa maçları oynayacağız. Zor bir fikstür olacak. Bu yüzden kadro çok önemli. Çaykur Rizespor maçına da eksik kadroyla çıkacağız sakat ve cezalı futbolcularımızdan dolayı. İki kulvarı da götürmeye çalışacağız” yanıtını verdi.