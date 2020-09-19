Rıza Çalımbay: Zor bir sezon yaşayacağız

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirine, takımdan ayrılan futbolcuların yerine alternatifli bir kadro oluşturduklarını söyledi. Geçen sezon kadro yetersizliğinden dolayı büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Çalımbay, bu sezon bu sıkıntıyı yaşamak istemediklerini dile getirdi. Yeni transferlerin hazırlık kampına katılamamasından dolayı uyum süreci yaşayacaklarını vurgulayan Çalımbay, "Şimdi uyum süreci yaşıyoruz, bunu da en kısa sürede atlatacağız. Bu sene çok maçımız var. Hem lig hem Avrupa kupaları hem de Türkiye Kupası'nda bir sürü maç var. Hafta içleri çok maçlar oynanacak. Onun için iyi bir kadro kurmak gerekiyor, iyi bir çalışma ortamı gerekiyor. Hazırlık dönemini de iyi geçirmeniz gerekiyor, biz iyi geçirdik" dedi. Ligin ilk haftasında sahalarında Alanyaspor'a mağlup olduklarını anımsatan Çalımbay, takımların birbirini tanımaması nedeniyle ilk maçların her zaman zor geçtiğini ifade etti. Çalımbay, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini de vurguladı.

"ALDIĞIMIZ OYUNCULARIN HEPSİ İYİ OYUNCULAR" Takımdan ayrılan Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Fatih Aksoy ve Fernando'nun yerine çok iyi transferler yaptıklarını belirten Çalımbay, "Aldığımız oyuncuların hepsi iyi oyuncular, onları bilerek aldık. Çoğunu canlı seyretme şansımız olmadı ama hepsini tanıyoruz" diye konuştu. Pandemi sürecinin tüm takımları olduğu gibi kırmızı-beyazlı ekibi de etkilediğini ve Sivasspor'un geçen sezon evinde seyircili oynadığı hiçbir müsabakayı kaybetmediğini hatırlatan Çalımbay, şunları kaydetti: "Taraftarsız, tesislerinizde maç yapıyormuşsunuz gibi oluyor. Bunun için de futbolcu arkadaşlarımızın daha fazla konsantre olmaları gerekiyor. Çünkü taraftar yok, taraftarımız önünde mağlubiyetimiz yoktu. Taraftarımız sahamızda ligde hiç mağlubiyetimizi görmedi ve yenilgiyi tatmadı. Bunun için de Alanyaspor maçında taraftar olsaydı bambaşka bir maç olurdu o maç. Taraftarsızlık bütün takımlar için çok zor, seyreden için de çok zor. Fransa, Almanya seyirci almaya başlayacak. Böyle bir şey olursa yine çok iyi bir taraftar desteğimiz olur."

"ÇOK SIKIŞTIRILMIŞ BİR LİG OYNANACAK" Ligin 21 takımla ve sıkıştırılmış programla oynanmasının takımları yoracağına vurgu yapan Çalımbay, şöyle devam etti: "21 takımla çok sıkıntılı şeyler yaşanacak. Sakatlık, bıkkınlık olacak, dinlenme şansın olmayacak. Onun için de bu iyi olmadı. Çok maç oynamamız gerekiyor. Yani buna bir defa iyi adapte olmamız gerekiyor. Şimdi o oyuncuların hepsini kullanacağız, bu maçlarda bütün oyuncular oynayacak. Çok maç var, hafta arası 20 tane maç oynayacağız. Burada federasyon da zorda kalıyor, çünkü kısa sürede mayıs ayında bitirilmesi gerekiyor. Onun için yapacak bir şey yok, hepimiz ayak uyduracağız. Hepimiz inşallah sakatlanmadan, başka sıkıntılar yaşamadan sezonu bitirmemiz gerekiyor. Bütün takımlar için zor olacak. Çok sıkıştırılmış bir lig oynanacak. Onun için de bütün oyunculara söylüyoruz, adapte etmeye çalışıyoruz. Hepsine ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz. Çok iyi şeyler yapmak istiyorsak kesinlikle maçlarda hele hele seyircisiz olan maçlarda çok iyi şekilde konsantre olmamız gerekiyor."

"TRANSFERİ NOKTALADIK" Kırmızı-beyazlı ekibin golcü oyuncu Olarenwaju Kayode'yi kadrosuna katarak transferi noktaladığını aktaran Çalımbay, "8 hafta Aaron'un olmaması, geldikten sonra nasıl döneceğini de bilmiyoruz. Uzun bir süreç, inşallah o da iyi bir şekilde dönerse o zaman bir sıkıntımız kalmayacak" dedi. Sivasspor yönetiminin oyuncu alma bakımından elinden geleni yaptığını dile getiren Çalımbay, "Biz de önümüzdeki sıkıntıları ve maçları düşünerek özellikle de Avrupa kupalarını düşünerek güzel, alternatifli bir kadro yapmaya çalıştık. Herkesin bir alternatifi olsun istedik. Şu anda bütün oyuncu kadromuz mevcut, tek eksiğimiz maçlara adapte ve konsantre olmak. Geçen sezon pandemiye kadar mükemmel bir istikrar yakaladık. Sahamızda ilk mağlubiyetimizi o zaman aldık, o zamana kadar mükemmel bir Sivasspor vardı. Aynısını, aynı şekilde bu sezon yapmaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu. "ŞENOL HOCA YÜZDE 100 HAKLI" Çalımbay, A Milli Takıma Sivasspor'dan futbolcu çağrılmamasıyla ilgili de şunları kaydetti: "O olayı biraz büyüttüler, biz sadece Sivas'ta ilk kez bir milli maç oynanıyordu ve bazı arkadaşlarımızın milli takımı hak ettiklerine ve gitmeleri gerektiğine inanıyorduk. Bu tabi ki benim kendi görüşüm. Şenol hocamıza saygımız sonsuz, tabi ki bütün maçları seyrediyor, seyrettiriyor. Devre arasında da kampımızı ziyaret etti ve bizimle konuştu. Yani bir sorun yok, Şenol hocayı suçlama gibi bir şeyimiz yok. Sivas'taki maça Sivas'tan da bir tane oynayan hak eden bir arkadaşımızın alınmasını tabi ki isterdim. Yani ben taraftar olarak da isterdim, Sivaslı olduğum ve Sivasspor'un başında olduğum için değil. Orada ben de bulundum, ben de antrenörlük yaptım. Birisi bize gelip de 'bunu alın' demesi gibi bir şey mümkün değil. Biz sadece bizim takımda hak eden olabilir dedik. Şenol hoca yüzde 100 haklı, çünkü Mert Hakan ve Emre, Sivasspor'dayken milli takıma gittiler."