Rıza Çalımbay'dan 'Zorlu' açıklaması

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün şahsi hesaplarımdan profesyonel medya sorumlularım tarafından atılan 'Zorlu geçecek ikinci yarı hazırlıklarımıza devam ediyoruz' açıklamasının yanlış anlaşılması üzerine zorunlu açıklama gereği duymuş bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

ÇALIMBAY PAYLAŞIMINDA ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Yapılan açıklama, tamamen ikinci yarı maçlarının zor geçeceğini ima ederek atılmış olup, farklı yerlere çekilmesini katiyen kabul etmemekteyim. Kimseyi karalamak gibi bir şey olamaz. Bizim amacımız maçların zorluğuna dikkati çekmekti. Kamuoyunun bilgisine sunarım."

FATİH TERİM'İN PAYLAŞIMI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 24 Aralık 2019'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek." ifadelerini kullanmıştı. Terim'in bu paylaşımı, Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerinin Zorlu Center'daki toplantısına bir gönderme olarak yorumlanmıştı.

(AA)

