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Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 16.09.2019 15:06 | Son Güncelleme

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı final mücadelesinde Alman rakibi Eduard Popp'u 4-1 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi.

Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda adını finale yazdırdı.

Başkent Nur Sultan'da gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde milli sporcu Rıza, grekoromen stil 130 kilo yarı finalinde Alman Eduard Popp ile karşılaştı.

Alman güreşçi karşısında ilk devreyi 1-0 önde tamamlayan Rıza, minderden 4-1 galip ayrılarak finale yükseldi.

Daha önce üç kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi, yarın finalde Kübalı Oscar Pino Hinds ile altın madalya mücadelesi verecek.

Rıza Kayaalp, altın madalya kazanması halinde grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olacak.

Öte yandan, 77 kiloda mücadele eden ve ikinci maçında Pavel Liakh'a yenilen Fatih Cengiz, Belaruslu güreşçinin finale çıkamamasıyla elendi.

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Anahtar Kelimeler:
rıza kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası

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