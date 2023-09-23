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Rıza Kayaalp, dünya ikincisi oldu

23.09.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kilo final maçında İranlı rakibi Amin Mirzazadeh’e yenilerek gümüş madalya elde etti.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda Grekoromen Güreş Milli Takımı adına 130 kg’da mücadele eden Rıza Kayaalp, gümüş madalya alarak dünya ikincisi oldu. Milli güreşçi, grekoromen stil 130 kilo final maçında İranlı rakibi Amin Mirzazadeh’e mağlup oldu. Rıza Kayaalp’in aldığı madalya, Türkiye’nin bu sene şampiyonadaki ilk gümüş madalyası oldu.

Dünya Güreş Şampiyonası’nda geçtiğimiz günlerde Serbest Güreş Milli Takımı’ndan Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk bronz madalya ve Kadın Güreş Milli Takımı’ndan da Buse Tosun Çavuşoğlu altın madalya kazanmıştı.

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