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Rize'de '100'üncü Yıl Atatürk Parkı' tartışması

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 30.07.2019 11:21 | Son Güncelleme

Rize'nin Fındıklı ilçesinde ‘Millet Bahçesi’ olan parkın ismi belediye tarafından '100'üncü Yıl Atatürk Parkı' olarak değiştirilerek tabela asıldı. Belediye meclisinin aldığı kararı, 'kamu yararı' olmadığı gerekçesiyle onaylamayan kaymakamlık, parkın isminin ivedilikle eski haline döndürülmesini istediğini belirtti.

Rize'de '100'üncü Yıl Atatürk Parkı' tartışması

Fındıklı ilçesinin CHP'li belediyesi, 19 Mart 2019'da açılan Millet Bahçesi Parkı'nın adını 100'üncü Yıl Atatürk Parkı, aynı yerdeki yapının Millet Kıraathanesi olan adını ise ‘Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi’ olarak değiştirilmesi yönündeki 08.07.2019 tarihli ve 81 sayılı kararı, meclis tarafından oy çokluğu ile kabul edildi. Kararın onay için gönderildiği Fındıklı Kaymakamlığı ise 'kamu yararı' olmadığı gerekçesiyle belediye meclis kararını onaylamadı. Belediye meclis kararı geri iade edildi.

'ATATÜRK PARKI' TABELASI ASILDI

Fındıklı Belediyesi görevlileri iskele ile Arılı Deresi arasındaki parka Atatürk Parkı tabelası astı. Fındıklı Kaymakamlığı görevlileri tabela ile ilgili tutanak tuttu. Kaymakam Vekili Emrah Yılmaz da belediyeye uyarı yazısı gönderdi. Kaymakamlığın 26.07.2019 tarihli ve 1322 sayılı 'İvedi' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Belediye meclisinin 81 sayılı 08.07.2019 tarihli kararının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 81'inci maddesine dayanarak onaylanmadığı bildirilmişti. Onaylanmayan meclis kararının yürürlüğe girmeyeceği kanunda açıkça belirtilmiştir. Ancak ekte gönderilen tutanakta da görüleceği üzere onaylanmayan meclis kararında belirtilen ismin parka verilmesine yönelik belediyeniz tarafından tabelada değişiklik yapıldığı, bu durumun kanuna aykırılık teşkil etmesinin yanı sıra kamu düzenini bozan bir suç doğurması nedeniyle sahildeki parkın isminin tekrar ivedi olarak eski haline döndürülmesinin ve kanunlara uygun hareket edilmesi hususunda gereğini rica ederim."

Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çevratoğlu, belediye meclisinin aldığı karara istinaden isim değişikliği yaptıklarını belirterek tabelayı kaldırmayacaklarını söyledi.

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(DHA)

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rize rize park atatürk parkı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bir tarafta halkın seçtiği belediye başkanları,Bir tarafta hükümetin atadıgı vali ve kaymakamlar...Sizlerin siyaset restleşmeniz halkı çileden çıkarıyor.
sEÇİM ZAMANI HARİÇ NEDEN BU ATATÜRKÜMÜZDEN BU KADAR RAHATSIZ OLURLAR ANLAMADIK GİTTİ.BİRİDE ÇIKIP AÇIKÇA NEDENİNİ ANLATSADA BİZDE BİLSEK.bİZ TARİHİMİZİ ÜLKENİN KURULUŞUNU YANLIŞMI BİLİYORUZ.BİZİM BİLDİĞİMİZ BU YÜCE İNSAN OLMASAYDI BİZ BUGÜN MUHTEMELEN KRİAKİSLER,AMANDALAR OLURDUK
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