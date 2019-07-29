Mynet Trend

Rize'de eski erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kız olayı anlattı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 29.07.2019 14:14 | Son Güncelleme

Rize'de oturduğu binanın girişinde Besim Güngör (24) tarafından bayılana kadar tekme ve yumrukla dövülen Rabia T., 'Önce elleriyle boğazımı sıktı, beni boğuyordu. Beni öldürmek istedi. Ben kendimi dışarı attım. Kendimi dışarı atmasaydım beni boğarak, öldürecekti.' diyerek korku dolu anları anlattı. Görüntülerde olaya müdahale etmediği iddia edilen Beyhan Yılmaz da konuştu.

Rize'de eski erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kız olayı anlattı

Olay, cuma günü Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Rabia T., oturduğu binanın girişinde, eski erkek arkadaşı Besim Güngör'ün saldırısına uğradı. Güngör, genç kızı tekme tokat dövmeye başladı. Rabia T., aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Besim Güngör, yere düşen genç kıza tekme atmayı sürdürdü. Çevre sakinlerinin müdahalesiyle Rabia T., saldırgandan kurtulabildi. Saldırı anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

CEZAEVİNE KOYULDU

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaçan saldırgan, polis tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Saldırgan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan itiraz üzerine dün sabah yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Besim Güngör, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine koyuldu.

'BENİ BOĞARAK ÖLDÜRECEKTİ'

Eski erkek arkadaşının saldırısına uğrayan Rabia T., yaşadığı korku dolu anları DHA'ya anlattı. Besim Güngör ile 3 yıl önce ayrıldıklarını ancak eski sevgilinin peşini bırakmadığını söyleyen Rabia T., "Ben çok dayanıklı bir kızım. Böyle bir şey beklemiyordum. Apartmana girdim, kafamı kaldırdım, burun buruna geldik. Önce elleriyle boğazımı sıktı, beni boğuyordu. Beni öldürmek istedi. Ben kendimi dışarı attım. Eğer ben kendimi dışarı atmasaydım beni boğarak, öldürecekti. Kamera görüntülerinde belli oluyor. Beni apartman girişine çekmeye çalışıyor, ben dışarı çıkmaya çalışıyorum. Bana muşta ile vurdu. İlk darbelerle şok geçirdim ve bayıldım" dedi.

'SAPLANTI HALİNE GELDİ'

Besim Güngör ile 3 yıldır görüşmediklerini söyleyen Rabia T. "Ama o ısrarla benimle arkadaş olmak istiyordu. Saplantı haline geldi. Ben kaçmaya çalıştıkça o üzerime geldi. Ben telefonla ve sosyal medyada engelledikçe o bir yolunu bulup, bana ulaşmaya çalıştı. Uyuşturucu madde kullandığını duymuştum. Bunu duyunca ben ondan ayrılmak istedim. Beni tehdit ediyordu. Ben de onu engelledim ve hiçbir şekilde görüşmüyordum. Beni sürekli takip ediyordu. Onun için saplantı haline gelmiştim. Evin altına nasıl geldi anlamış değilim. Buluşurken kalabalık ortamları seçerdim. Çünkü onu tanıyordum. Bana zarar verebileceğinden endişe ederdim" diye konuştu.

'CEZASINI ÇEKSİN'

Saldırganın serbest kaldığını duyunca ikinci bir şok yaşadığını ifade eden Rabia T. "Serbest kalmasına inanamadım. Niye serbest kaldığına dair bir fikrim yok. Bayıldıktan 5-6 saat sonra, hastanede kendime geldim. Karakola gittim. O gün nezarethanedeydi. Hakim onu bırakmış. Biz de şok olduk. Sonra itiraz edildi ve tutuklandı. Şikayetçiyim. Cezasını çeksin" diye konuştu.

Fırında çalışan Beyhan Yılmaz adlı kadının o anda fırına girdiği için çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Rabia T., "Fırında çalışan kadına yönelik suçlamalar yapıldı. O kadının bu işle hiçbir ilgisi yok. Kadın benim geldiğimi görmedi. Telefonu çalınca fırının içine girdi. O da bana çok üzülmüş. Kaç gündür uyuyamıyor. Ben onun rüyalarına giriyormuşum. Onun bir suçu yok" dedi.

FIRINCI KADIN KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saldırıdan saniyeler önce çalıştığı fırına girmesi nedeniyle çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalan Beyhan Yılmaz ise iki kişiyi de tanımadığını belirterek, “Olay gerçekleşmeden önce telefon çaldı, kalkmışım. Şahısları tanımam. O anda orada olsaydım, o gence müdahale ederdim. Benim de kız çocuğum var. Bu yaşananlardan sonra sosyal medyada hakkımda yazılanlara çok üzüldüm” dedi.

'ORADA OLSAM MÜDAHALE EDERDİM'

Fırından 2 dakikalığına dışarı çıktığını söyleyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer ilk video 10 saniye önceden izlenseydi yanımda bir arkadaşım daha vardı. Onunla oturuyorduk, o da görünecekti. Sonra telefonun çalmasıyla ben içeri koşuyorum. Olay ben telefonla konuşurken, 10-15 saniyede gerçekleşiyor. Olaya ilk müdahale eden arkadaşı görünce düştü sandım. Kapıya çıktığımda olayın farkına vardım. İlk video öyle bir şekilde yayınlanıyor ki sanki ben kızı görüp kaçmışım, gitmişim. 'İşbirlikçi' diyen var. Hakaret eden var. Hakkımda üç gündür sosyal medyada bir linç kampanyası yapılıyor. Ulaşabildiğimiz kadar kişiye ulaştık. Üç gündür kişilik haklarıma saldırı var. Hedef gösterme var. İnsanlar zaten gördüğünü alıp, büyütmeye meyillidir. Şahısların hiçbirini tanımıyorum. Kıza belki bir iki defa ekmek satmış olabilirim. O bile kafamdan net değil. Zaten yeni taşınmış üstteki binaya diye duydum. Yani ne kızla bir alakam var ne erkekle. Kaldı ki o olayda orada olsam kesinlikle kenarda kalacak bir insan değilim. Benim de bir kız çocuğum var. Orada müdahale ederdim. Edebildiğim kadar olaya müdahale etmeye çalışırdım.”

Kaynak: DHA

Mavi ve yeşilin buluştuğu nokta büyülüyor Mavi ve yeşilin buluştuğu nokta büyülüyor
Soyunma kabinindeki kızın görüntüsünü çektiSoyunma kabinindeki kızın görüntüsünü çekti
Karadeniz'de hamsi şaşkınlığıKaradeniz'de hamsi şaşkınlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rize beyhan yılmaz

En Çok Okunan Trend Haberler

KONDA'nın Suriyeliler anketinde çarpıcı sonuçlar

KONDA'nın Suriyeliler anketinde çarpıcı sonuçlar

Savaşın ayak sesleri! Savaş gemisi Körfez'e ulaştı

Savaşın ayak sesleri! Savaş gemisi Körfez'e ulaştı

Van'da 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Van'da 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Tartışma alevlendi! Dava açıyor

Tartışma alevlendi! Dava açıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Türksünüz' dedi ve...

Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Türksünüz' dedi ve...

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bırak yalanı resmen kızı görünce içeri kaçmışsın onun savunulacak bişey yok milletin gözü körmü
bu ulke dezelmez abi adami serbest biraktilar sosyal medya baskisi olunca geri iceriye aldilar cok komiksiniz cidden
En iyisini yapmışsın ayın 26 doktor heyeti mal satamaz diyor 94 yaşındaki adama 28 inde tüm malı elinden alınıyor sayın savcı kamu yararı yok dolandıracaklar hele 94 yaşındaysa serbest birde ben ne yapayım diyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kağıthane'de mahalleyi ayağa kaldıran olay: İmdat! Adam kaçırıyorlar

Mahalleyi ayağa kaldıran olay: İmdat! Adam kaçırıyorlar

Hutbe tartışmasında imam, tartıştığı kişiyi bıçakladı

Hutbe tartışmasında imam, tartıştığı kişiyi bıçakladı

Bursa'da iğrenç olay! Soyunma kabinindeki kızın görüntüsünü çekti

Soyunma kabinindeki kızın görüntüsünü çekti

Sinoplu balıkçıları şaşkına çeviren 'deniz soğuğu' olayı

Karadeniz'de hamsi şaşkınlığı

Otomobilde 3 bin kurbağa ele geçirildi

Otomobilde 3 bin kurbağa ele geçirildi

Bursa'da cesedi bulunan yaşlı adamın vücut parçaları aranıyor

Korkunç olay! Hayvanlar tarafından parçalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.