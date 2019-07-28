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Son dakika! Rize'de genç kızı darp eden şahıs tutuklandı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 28.07.2019 11:31 | Son Güncelleme

Rize’de genç bir kızı darp eden şahıs, serbest bırakılmasının ardından tekrar gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. Saldırgan sorgusunun ardından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi'nde R.T. isimli kız evine gitmek üzere apartmana girdi. Kendisini apartmanın içerisinde bekleyen B.G. isimli gencin saldırısına uğrayan R.T., kendisini apartmandan dışarıya attı.

AĞIR DARBE İLE BAYILDI, TEKMELEMEYE DEVAM ETTİ

Kaçmaması için kızı kolundan yakalayan genç, kızın yüzüne yumruk attı. Yüzünden ağır darbe alan R.T., bayılarak yere yığıldı. Saldırgan, yerde baygın haldeki kıza tekme atmaya başladı. Çevreden kızın yardımına gelen bir vatandaşın ittiği genç, elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı.

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Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından gözaltına alınan saldırgan, tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bugün tekrar gözaltına alınan B.G., nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Saldırgan sorgusunun ardından tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
darp rize

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Okuyucu Yorumları 74 yorum
Hep aynı zaten sosyal medyadan tepki gelince tutukla serbest bırak 2.tepkide yine tutukla. Olay unutulunca yine serbest
kızı görüp içeri giren kadın ne ayak yarı suç onun olabilir.
Dün serbest bırakıldı tutuklasinlar öldürmeyecegi ne malum
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