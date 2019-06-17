Rize'de ilginç gelenek! Sabahın ilk ışıklarında...

İkizdere Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Dağ Horozu Şenlikleri için İkizdere Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen kuş gözlemcileri, foto safari meraklıları ve akademisyenler, saat 04.00'te Sivrikaya köyüne bağlı Büyükyayla mevkiine çıktı. Doğa tutkunları bölgede, dürbün ve fotoğraf makineleri ile araziyi tarayarak, dağ horozu aradı. Yaylanın farklı noktalarına dağılan grup, birkaç yıldır çok kısa sürelerde görülen dağ horozunu, bu yıl dürbünler ile çok uzak bir noktadan görebildi.

Heyecanla fotoğraflanan dağ horozu, bir süre sonra gözden kayboldu. 2 saat süren gözlem sonunda yayladan inen grup, tulum eşliğinde horon oynadı, foto safari için yayla turuna çıktı.

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, dağ horozunun dünyanın nadir yerlerinde yaşadığını belirterek, "Dağ horozu, Kafkaslar'a doğru bu kuşak üzerinden hayatlarını idame ettiriyorlar. Biz de bunu bizim değerimiz olarak görüyoruz. Yıllardır Türkiye’de tanıtılması için mücadele veriyoruz. Üç yıldır dağ horozunu göremiyorduk ama orada bir tarih yanlışı vardı. Buraya Temmuz ayında geliyorduk. O dönemde de kuluçka dönemi olduğu için kuşlar kendini göstermiyordu. Daha zengin görmek adına tarihi 15 gün daha geri çekmeyi düşünüyoruz" dedi.