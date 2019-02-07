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Rize'de ilginç görüntü! Cami yolun üzerine yapılınca çözümü de böyle buldular

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YAŞAM  | 07.02.2019 09:51 | Son Güncelleme

Rize'nin Çayeli ilçesinde bir caminin altından geçen köy yolu görenleri hayrete düşürüyor.

Rize'de ilginç görüntü! Cami yolun üzerine yapılınca çözümü de böyle buldular

Bölgenin engebeli coğrafyası nedeniyle kıvrak fikirleri ile sıkça gündeme gelen Rizeliler yine Karadeniz zekâsını yansıtacak bir çözüm yolunu buldu. Bunlardan bir tanesi de Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Güzeltepe köyündeki Hanifli Camisi.

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Köylüler, engebeli arazi şartlarından dolayı caminin yapılmasına uygun alan bulamayınca 300 haneli köyün yolunun geçtiği düz bir alan üzerinde Hanifli isimli bir cami inşa ettirdi. Dönemin ihtiyar heyetinin kararını verdiği, ihtiyaç duyulan ve köy yolunun üstüne inşa edilen caminin altından köyün yolun geçiyor.

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Cami’nin yer aldığı Güzel Tepe Köy Muhtarı Oğuz Dereci, arazi şartlarının elverişsizliği nedeniyle caminin 1996 yılında yolun üzerine inşa edildiğini dile getirerek “Burada araziler engebeli olduğu için caminin yapılmasına en uygun yer olduğu düşünülerek, eskilerimiz camiyi buraya yaptı. Güzel de bir cami yapmışlar. Caminin altından yol geçiyor. Yolun hemen üzerinde olduğu için vatandaşlarımız da daha iyi bulur camiyi ve gelip rahatlıkla namazını kılar burada. Yapanlardan Allah razı olsun” dedi.

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Yüksek araçların caminin altından geçmekte zorlandığını dile getiren Muhtar Dereci, beton mikserlerinin geçmeden önce tekerleklerinin havalarını indirdiklerinin altını çizdi. Dereci “Buranın boyu 3 metre 50 santimdir. Beton araçları geldiğinde onların boyu 3 metre 75 santim oluyor. Üstü birkaç kez vurdu araçların. Ondan dolayı önce lastiklerinin havalarını indiriyor çocuklar, öyle geçebiliyor beton mikserleri altından” ifadelerini kullandı.

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Rize’de bu sahnelere rastlanabileceğini ve hiç şaşırmadığını dile getiren Nezir Şişman isimli vatandaş ise “Cami görmemiştim ama bu şekilde ev görmüştüm. Tabi böyle şeyler dikkat çekiyor. Tabi burası Rize, Rizeli'den her şey beklenir. Yolu caminin altından yapmışlar, caminin üzerinden yaptıklarını bile görürüz yakında” şeklinde konuştu. (İHA)

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rize Karadeniz çayeli cami yol

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
tam bir ahmaklık, bir de zeka diye yutturuyorlar
caminin üst tarafında yer var ama sahibi vermemiş herhalde şimdi buna akıl diyeceğine yolun altına yapsaydın zaten altına bir tarafını koymuşsun bunada akıl diyorlar yahu buradan bir grayder geçse bir kamyon geçse ne olacak buna akıl diyenlerin aklı yok bence .....
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