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Rize'de kargalar kadına saldırdı!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 16.05.2019 09:46 | Son Güncelleme

Ünlü Yönetmen Alfred Hitchcock'un 'Kuşlar' isimli gerilim filmi Rize'de gerçek oldu. Rize’de yolda yerde yatan yavru kargaya yardım ederek kenara koymak isteyen İlknur Civil yetişkin kargaların saldırısına uğradı.

Rize’de çalıştığı yerden öğle paydosuna çıkan İlknur Civil yerde bir karga yavrusunun yattığını fark etti. Yaşayıp yaşamadığını kontrol etmek için yanına yaklaşan Civil, kargayı araç yolunun kenarından kaldırıp kenara koymak istemişti ki olanlar oldu. Bu kez ağaçta bekleyen anne ve 2 yetişkin karganın saldırısına uğrayan Civil sırtından hafif yaralandı.

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Olay anlarını İHA muhabirine anlatan Civil, karga saldırısında çok korktuğunu ve kendisini korku filmi sahnesinde zannettiğini dile getirdi. Civil “Başıma gelen olay korku filmlerinin sahnelerinde olur ya onun küçük bir sahnesi gibiydi. Her zamanki gibi iş yerinden öğle paydosu için çıktık ve yerde karga yavrusunu gördüm. Haliyle annelik duygusuyla alıp kenara bırakma düşüncesi oluştu. Yaklaşınca korktum tabi. Saldırır mı düşüncesi taşıyarak ayağımla kontrol etmek istedim. Aslında alıp kenara bırakacaktım ama o sırada büyük bir dehşetle ve şiddetle arkadan karga saldırdı. Arkama döndüğümde 3 karga birden saldırıyor. Neticesinde tabi koşarak başımı kollayarak kaçmaya çalıştım ama sonrasında çok korktum. Sonrasında Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi. Geldiler ve yavruyu aldılar. Buradaki bir ağaçta yuvası bulundu ve yerine konulduktan sonra bir sükunet oluştu” dedi.

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İş arkadaşlarının da aynı kargalar tarafından saldırıya uğradığını fakat onların kendisi kadar şanslı olmadığını sözlerine ekleyen Civil “5-6 kişi yaralandı. Ciddi yaralananlar da oldu. Başından kan akanlar oldu. Çeşitli hastanelere gidenler oldu. Kuduz aşısı olan, çeşitli tedavi alanlar da oldu. Ben omuzumdan aldım darbeyi ama hırka giydiğim için hafif bir tırmalama oldu. Ama hala bir ağrım var” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
kuşlar filmi karga saldırısı rize

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
:D BU GUZELDI HALA GULUYORUM
KARGALAAAAR cem bey KARGALAAAAR -Ata Demirer
Askerde aynisini yasadim..
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