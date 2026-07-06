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Rize'de şaşırtan manzara: Altı çay alım yeri üstü halı saha

Rize'de engebeli arazi nedeniyle halı saha yapılamayınca, çözüm olarak yeni yapılan çay alım yerinin üzeri tel örgüler ve suni çimle halı sahaya dönüştürülerek mahalle sakinlerinin ve turnuvalara hazırlanan gençlerin hizmetine sunuldu.

Rize'de şaşırtan manzara: Altı çay alım yeri üstü halı saha

Rize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy Beldesi'ne bağlı Soğuksu Mahallesi'nde bölgenin engebeli arazileri gençler ve mahalle sakinleri için halı saha yapmaya müsait olmayınca dikkat çeken bir projeye imza atıldı. Yamaçta kurulamayacak halı saha için aranan düzlük mahalleye yeni yapılan çay alım yerinin üzeri değerlendirildi. Tel örgüyle sarılan alım yerinin üstüne suni çim serildi ve halı saha otaya çıkmış oldu.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Büyükköy Beldesi futbol turnuvası öncesi hazırlanmak için güzel bir alan oluşturulduğunu dile getiren Mustafa Durmuş "Biz Büyükköy Vadisi olarak, geçen yıl bir turnuva işine girdik, muhtarımız Ramazan Küçüksarı teşvikleriyle. Her yıl düzenlemeyi planlıyoruz. Bunu hatta ileride festivale dönüştürme planlarımız bile var. Biz de mahalle olarak katıldık. Bu sene yine devam edeceğiz.

Rize de şaşırtan manzara: Altı çay alım yeri üstü halı saha 1

Çok güzel bir organizasyon oluyor. Sahamız da var, topçuları yetiştirmenin peşindeyiz. Bizden sonra gelecek olan nesil güzel top oynasın. Her türlü imkan var. Süperin süperi oldu yani. Daha ne diyelim? Devletimiz var olsun diyoruz. Emeği geçen herkese, İl Gençlik Spor müdürümüze, Bakanımız Osman Aşkın Bak beyefendiye teşekkür ediyoruz" dedi.

Rize de şaşırtan manzara: Altı çay alım yeri üstü halı saha 2

Mahallelerinde çay alım yerinin üzerinde kurulan halı sahanın kendileri için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden İbrahim Efe Durmuş isimli genç ise "Köyümüz için güzel bir saha oldu. Gençlerimiz burada top oynayacak, küçük nesil olarak yetişeceğiz. Yani futbol turnuvamız da var bu sene. Allah'ın izniyle ona iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz.

Daha iyi olurdu, daha iyi oynardık ama gene sonradan oldu ama şu an olduğu için mutluyuz. Yani Allah razı olsun kim yaptıysa. Teşekkür ediyoruz bu sahayı bize kazandırdıkları için" ifadelerini kulandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rize halı saha
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