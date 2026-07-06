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Yağmur sonrası meralar doldu: Her yerden mantar fışkırdı

Ardahan'da son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından her yerden adeta doğal mantar fışkırdı. Toprağın yeterince nemlenmesiyle birlikte birçok bölgede farklı mantar türleri gün yüzüne çıkarken, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde mantar toplamak için meralara yöneldi.

Yağmur sonrası meralar doldu: Her yerden mantar fışkırdı

Özellikle doğal olarak yetişen mantar, hem doğa tutkunlarının hem de bölge halkının ilgisini çekti. Yağışların ardından oluşan uygun hava şartları sayesinde meralar adeta mantar tarlasına dönüşürken, ortaya çıkan manzara dikkat çekti.

Yağmur sonrası meralar doldu: Her yerden mantar fışkırdı 1

Uzmanlar ise doğadan toplanan mantarların bilinçsiz şekilde tüketilmemesi gerektiğini vurgulayarak, türünden emin olunmayan mantarların kesinlikle yenmemesi konusunda uyarıda bulundu. Zehirli mantarların yenilebilir türlerle karıştırılabileceğine dikkat çeken uzmanlar, sağlık sorunlarının önüne geçmek için dikkatli olunmasını istedi.

Yağmur sonrası meralar doldu: Her yerden mantar fışkırdı 2

Yağışlarla birlikte doğanın yeniden canlandığını belirten vatandaşlar, hem temiz havanın hem de mantar toplamanın keyfini yaşadıklarını söyledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan
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