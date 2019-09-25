Rize'de yavru ayı köpeklerle birlikte ilçe merkezini birbirine kattı

Olay, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde gece saat 01.00 sularında gerçekleşti. Tepelerde yiyecek bir şey bulamayan yavru ayı ilçe merkezine indi. Burada sokak köpekleriyle dostluk kuran yavru ayı, ilçe merkezinde köpeklerle gezmedik yer bırakmadı.
İSTEDİĞİNİ BULAMAYINCA GERİ DÖNDÜ
Dükkanların kapılarını yoklayan yavru ayı, istediğini bulamayınca tekrar geriye dönmek zorunda kaldı. Yavru ayının ve köpeklerin bir arada koşarak oluşturduğu görüntüler ise anbean işletmelerin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İHA
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