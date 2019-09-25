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Rize'de yavru ayı köpeklerle birlikte ilçe merkezini birbirine kattı

Recep Demircan Recep Demircan
YAŞAM  | 25.09.2019 11:06 | Son Güncelleme

Rize'de Çamlıhemşin'de yavru ayının köpeklerle birlikte sokakta koşuşturması güvenlik kameralarına yansıdı. Dükkanların kapılarını yoklayan yavru ayı, istediğini bulamayınca tekrar geriye dönmek zorunda kaldı.

Olay, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde gece saat 01.00 sularında gerçekleşti. Tepelerde yiyecek bir şey bulamayan yavru ayı ilçe merkezine indi. Burada sokak köpekleriyle dostluk kuran yavru ayı, ilçe merkezinde köpeklerle gezmedik yer bırakmadı.

İSTEDİĞİNİ BULAMAYINCA GERİ DÖNDÜ

Dükkanların kapılarını yoklayan yavru ayı, istediğini bulamayınca tekrar geriye dönmek zorunda kaldı. Yavru ayının ve köpeklerin bir arada koşarak oluşturduğu görüntüler ise anbean işletmelerin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Yavru Ayı rize çamlıhemşin

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