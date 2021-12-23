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Rize'de okullara yarın da ara verildi

23.12.2021 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de okullara yarın da ara verildi

RİZE (AA) - Rize'de devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullara yarın da ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının aralıklarla devam ettiği ve gece saatlerinden itibaren de kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenildiği belirtildi.

Hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 24 Aralık Cuma günü bir gün süreyle ara verildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Rize Valisi Kemal Çeber ise sosyal medya hesabından paylaşımda, öğrencilere yönelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Kıymetli öğrencilerim, atmacalarım, yine bir kış ve yine ben yazıyorum. Ama bu sefer bir mesajlık, sonra sizi takip. O kadar yazdınız ki ve ben sizi o kadar seviyorum ki yine size kıyamadım. Yoğun taleplerinizi, değerlendirmelerinizi 'müdürlerin' yorumlarının önüne aldım ve dedim ki, benim atmacalarım okullarına gitmek için her fedakarlığı yapar, her zorluğu göze alır ve her şartta okuluna gitmek için uğraşır.

Ama gel gör ki ortalık gerçekten çok fazla kar ve buz. Her ne kadar öğrencilerim illa okula gidelim dese de ben onlara kıyamıyorum. Birisinin tırnağı incinse ben o acıyı yüreğimde hissederim. Dolayısıyla atmacalarımın hemen hemen oy birliği ile verdiği kararı onaylıyorum. Aksini söyleyen müdürlere aşk olsun diyorum."

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