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Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

20.09.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

RİZE (AA) - Rize'deki uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Rize Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Bir iş yeri ile ev ve otomobilde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca, 93 tabanca fişeği, 30,83 gram metamfetamin, 38,23 gram esrar, 21,85 gram sentetik uyuşturucu, 0,86 gram toz halinde ecstasy hap, 3 sentetik ecza ile hassas terazi ve 2 uyuşturucu madde öğütme aparatı ele geçirildi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Rize uyuşturucu operasyonu

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