Rizeli çobandan muhteşem Karadeniz türküsü

Rizeli \u00e7oban Mete Sara\u00e7 koyunlar\u0131n\u0131 otlat\u0131rken s\u00f6yledi\u011fi 'Iss\u0131z Kald\u0131 Virane Da\u011flar\u0131m' \u015fark\u0131s\u0131n\u0131 kendi sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015fmas\u0131yla bir anda en \u00e7ok izlenenler aras\u0131na girdi.PARTNER\u0130nternetsiz Okey Seninle! Metroda, otob\u00fcste, u\u00e7akta oynaOkuldaki deprem pani\u011fi kamerada!H\u0131rs\u0131zl\u0131k i\u00e7in girdi! Cesede tecav\u00fcz ederken yakaland\u0131!
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