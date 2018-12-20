TREND

Rizeli çobandan muhteşem Karadeniz türküsü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 20.12.2018 14:21 | Son Güncelleme

Rizeli çobanın kendi hesabından paylaştığı Karadeniz türküsü performansı sosyal medyada ilgi gördü.

Rizeli çoban Mete Saraç koyunlarını otlatırken söylediği 'Issız Kaldı Virane Dağlarım' şarkısını kendi sosyal medya hesabından paylaşmasıyla bir anda en çok izlenenler arasına girdi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Okuldaki deprem paniği kamerada!Okuldaki deprem paniği kamerada!
Hırsızlık için girdi! Cesede tecavüz ederken yakalandı!Hırsızlık için girdi! Cesede tecavüz ederken yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rize çoban türkü

En Çok Okunan Trend Haberler

Babası iki yaşında odun sobasına attı! Şimdi küllerinden doğdu

Babası iki yaşında odun sobasına attı! Şimdi küllerinden doğdu

Marmaris'te klimadan 1 metrelik zehirli yılan çıktı!

Marmaris'te klimadan 1 metrelik zehirli yılan çıktı!

Dünyanın en şişman çocuğu eridi!

Dünyanın en şişman çocuğu eridi!

Esra Erol'dan Türk Kızılayının 'Kolide Ne Var' kampanyasına büyük destek

Esra Erol'dan Türk Kızılayının 'Kolide Ne Var' kampanyasına büyük destek

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Uçakta taciz! Pantolon ve gömleğinin düğmeleri çözülmüş halde uyandı

Uçakta taciz! Pantolon ve gömleğinin düğmeleri çözülmüş halde uyandı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Yabancı sandığımız markaların Türkçe anlamlarını duyan şaşıp kalıyor!

Yabancı sandığımız markaların Türkçe anlamlarını duyan şaşıp kalıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 Ferrari’ye çarpan yoksul garsonun tamir masrafları için yardım kampanyası

3 Ferrari’ye çarpan yoksul garsonun tamir masrafları için yardım kampanyası

Telefonunuzu nasıl kullanıyorsunuz? Bu test karakterinizi ele veriyor!

Telefonunuzu nasıl kullanıyorsunuz? (Karakter analizi)

Bursa'da da hissedilen depremde okul böyle tahliye edildi

Okuldaki deprem paniği kamerada!

Hırsızlık için girdi! Cesetlerden birine tecavüz ederken yakalandı!

Hırsızlık için girdi! Cesede tecavüz ederken yakalandı!

Dünyanın en sıra dışı cezaları

Dünyanın en sıra dışı cezaları

Köpek göğsüne saplanan 20 cm'lik kebap şişiyle 5 ay yaşadı

Köpek göğsüne saplanan 20 cm'lik kebap şişiyle 5 ay yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.